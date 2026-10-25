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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطائفة الإنجيلية تحتفل بافتتاح القاعة الرئيسية الجديدة بكنيسة مصر الجديدة

الطائفة الإنجيلية
الطائفة الإنجيلية
أ ش أ

افتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الأحد، القاعة الرئيسية الجديدة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، في إطار جهود تطوير إمكانات الكنيسة وتعزيز أنشطتها الكنسية والمجتمعية.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بالتوسع الذي تشهده الكنيسة، مشيدًا بجهود راعي الكنيسة والقائمين على الخدمة في تطوير العمل الكنسي.

وأكد أهمية مواصلة العمل لخدمة أبناء الكنيسة، وتوفير المساحات المناسبة لمختلف الأنشطة والفعاليات.

وقال إن رسالة الكنيسة تمتد إلى ما هو أبعد من جدرانها، فهي رسالة محبة وبناء للإنسان، وتعزيز للمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع والوطن.

رئيس الطائفة الإنجيلية مصر لدكتور القس أندريه زكي

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