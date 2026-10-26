مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بالمئوية الأولى لليوم العالمي للإرساليات

احتفلت الكنيسة اللاتينية بمصر، بقيادة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، بالمئوية الأولى لليوم العالمي للإرساليات، تحت شعار "واحد في المسيح، متحدون في الرسالة"، من خلال احتفالين أُقيما بالقاهرة، والإسكندرية، بتنظيم مكتب الإرساليات التابع للمطرانية، بمشاركة الأب كريستوف، والأختين جيرمين، ووجدان، والمونسنيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من أعضاء لجنة الشباب بالمطرانية اللاتينية.

وأُقيم الاحتفال الأول، ببازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة، حيث ترأس القداس الإلهي المونسينيور أنطوان توفيق، فيما استضافت كاتدرائية سانت كاترين، بالإسكندرية، برئاسة سيادة المطران كلاوديو لوراتي.

تضمّن برنامج الاحتفالين الاستماع إلى رسالة قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، بمناسبة اليوم العالمي للإرساليات، إلى جانب لقاءات، وشهادات حياة لعدد من المرسلين، ومعرض استعرض أنشطة الإرساليات بمصر، مسلطًا الضوء على دورها في خدمة الكنيسة، والمجتمع.

وشهدت الاحتفالية القداسات الإلهية، واللقاءات مشاركة واسعة من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء الكنيسة من مختلف الرعايا، والجنسيات.

وتقدّمت المطرانية بالشكر والتقدير والامتنان إلى جميع الذين ساهموا في الإعداد للاحتفال، وتنظيمه، ومن بينهم: الآباء المرسلون الأفريكان، الأب بولان، والأب بافيل، راعيا بازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة، والآباء الفرنسيسكان القائمون على خدمة كاتدرائية سانت كاترين، وفي مقدمتهم: الأب نبيل عزيز، رئيس الدير، والأب ميلاد رزق، راعي الكاتدرائية، إلى جانب كورالي الكنيستين، وخدام الهيكل.

واختُتمت الاحتفالات بتقديم التهاني إلى المطران كلاوديو لوراتي، المرسل الكومبوني، بمناسبة اقتراب الذكرى السادسة لسيامته الأسقفية، مع رفع الصلوات من أجله، كي يمنحه الله نعمه، وبركاته، ويعضده في مواصلة رسالته الأبوية، والرعوية في خدمة الكنيسة اللاتينية بمصر.