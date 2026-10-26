برعاية الأنبا رافائيل.. ملتقى التوظيف الثالث يفتح أبوابه للباحثين عن فرص عمل

ينظم مركز مار مرقس للتنمية الاقتصادية لكنائس وسط القاهرة، بالتعاون مع مكتب خدمة التوظيف، ملتقى التوظيف الثالث، يوم السبت 28 نوفمبر 2026، بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتحت رعاية الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

ويستهدف الملتقى إتاحة فرص عمل متنوعة أمام الباحثين عن وظائف، من خلال جمع عدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات مختلفة تحت سقف واحد، بما يتيح للراغبين في العمل التعرف على الفرص المتاحة والتواصل المباشر مع ممثلي الشركات، والتقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الملتقى في العاشرة صباحًا وتستمر حتى الرابعة عصرًا، بمشاركة مجموعة من الشركات العاملة في مجالات الأدوية والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والأجهزة المنزلية، والسيراميك، والأثاث، والأمن والحراسة، والتمويل متناهي الصغر، والتأمين، والعقارات، والخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات.

ودعا المنظمون الراغبين في الاستفادة من فرص التوظيف إلى إحضار نسخ مطبوعة من السيرة الذاتية (CV)، وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية، مع التأكيد على ضرورة تجهيز عدة نسخ من السيرة الذاتية لمن يرغب في التقدم إلى أكثر من شركة، لتسهيل إجراءات التقديم خلال الملتقى.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى دعم الباحثين عن فرص عمل، وتيسير وصولهم إلى الشركات والمؤسسات التي تتيح فرصًا للتوظيف في مجالات مهنية متنوعة.