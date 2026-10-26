الزمالك يحسم الجدل بشأن تحويل عقود لاعبين للنيابة والتجديد لـ أحمد فتوح

حسم ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، الجدل المثار بشأن وجود مخالفات في عقود بعض اللاعبين، وحقيقة تحويلها إلى النيابة، إلى جانب ما تردد عن تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وتخصيص 25 مليون جنيه لتجديد عقد أحمد فتوح.

وأكد ماهر غريب ، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يوجد أي أمر أو قرار بتحويل عقود بعض اللاعبين إلى النيابة، بسبب وجود مخالفات، نافيا ما تردد بشأن هذا الملف.

وفيما يتعلق بأزمة ناصر منسي، أوضح مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك أن معتمد جمال قرر العفو عن اللاعب، عقب توقيع العقوبة عليه والخضوع للتحقيق، وابتعاده عن التدريبات الجماعية لمدة أسبوع، مشيرا إلى أن الأمر انتهى عند هذا الحد.

ونفى غريب أيضا مناقشة مجلس إدارة الزمالك ملف تجديد عقود أي لاعب تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، مؤكدا أن المجلس لم يرصد مبلغ 25 مليون جنيه لتجديد عقد أحمد فتوح، كما تردد خلال الفترة الأخيرة.

وشدد مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك على أنه لم يتحدث أي مسؤول داخل النادي مع أحمد فتوح أو أي لاعب آخر ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، حتى الآن.

واختتم ماهر غريب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة الزمالك لديه تصور بشأن تجديد عقود اللاعبين، بما يحقق مصلحة النادي واللاعبين، في إطار التعامل مع الملفات التعاقدية خلال المرحلة المقبلة.