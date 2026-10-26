قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: السيول تضرب البحر الأحمر وجنوب سيناء.. ومنشآت الحماية تحد من مخاطرها
«مؤسسة أبو العينين» تواصل تنظيم فصول وامتحانات محو الأمية بالجيزة
وزراء دفاع مجموعة الـ 5 الأوروبيين: يجب تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا داخل الناتو
برلمانية: تفويض البرلمان للرئيس لدعم السعودية يجسد وحدة المصير العربي
أحمد موسى: قواتنا مش هتهاجم اليمن دي دولة شقيقة.. إحنا بندافع عن السعودية
أحمد موسى: معارضة شديدة لنتنياهو في الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات بساعات
القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة وسرقتها في الشرقية
نبيل معلول: الكونفدرالية قد تتفوق على دوري الأبطال بسبب مشاركة الأهلي
شادى زلطة: زيادات 5 و6 آلاف جنيه في مرتبات المعلمين.. والتطبيق على مرحلتين
وظائف وزارة العمل 2026.. فرص برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه
نبيل فهمي: الحوار السوداني يجب أن يكون خالصا ويجرى داخل البلاد
ممكن يطلع على السجن.. أحمد موسى: دعم ترامب لنتنياهو بشرة خير لسقوطه في الانتخابات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحسم الجدل بشأن تحويل عقود لاعبين للنيابة والتجديد لـ أحمد فتوح

احمد فتوح
احمد فتوح
سارة عبد الله

حسم ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، الجدل المثار بشأن وجود مخالفات في عقود بعض اللاعبين، وحقيقة تحويلها إلى النيابة، إلى جانب ما تردد عن تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وتخصيص 25 مليون جنيه لتجديد عقد أحمد فتوح.

وأكد ماهر غريب ، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يوجد أي أمر أو قرار بتحويل عقود بعض اللاعبين إلى النيابة، بسبب وجود مخالفات، نافيا ما تردد بشأن هذا الملف.

وفيما يتعلق بأزمة ناصر منسي، أوضح مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك أن معتمد جمال قرر العفو عن اللاعب، عقب توقيع العقوبة عليه والخضوع للتحقيق، وابتعاده عن التدريبات الجماعية لمدة أسبوع، مشيرا إلى أن الأمر انتهى عند هذا الحد.

ونفى غريب أيضا مناقشة مجلس إدارة الزمالك ملف تجديد عقود أي لاعب تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، مؤكدا أن المجلس لم يرصد مبلغ 25 مليون جنيه لتجديد عقد أحمد فتوح، كما تردد خلال الفترة الأخيرة.

وشدد مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك على أنه لم يتحدث أي مسؤول داخل النادي مع أحمد فتوح أو أي لاعب آخر ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، حتى الآن.

واختتم ماهر غريب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة الزمالك لديه تصور بشأن تجديد عقود اللاعبين، بما يحقق مصلحة النادي واللاعبين، في إطار التعامل مع الملفات التعاقدية خلال المرحلة المقبلة.

ماهر غريب الزمالك أحمد فتوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

ترشيحاتنا

مواصفات هاتف Oppo Find X10 Ultra

لمحبي التصوير.. أهم مواصفات هاتف Oppo Find X10 Ultra

ميتسوبيشي إيفولوشن

ميتسوبيشي لانسر إيفو تعود بروح جديدة في SUV كهربائية بقوة 458 حصانًا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| ارتفاع أسعار السيارات يهدد سوق المركبات الكهربائية.. خطر اشتعال البطاريات يورط آودي عالميًا

بالصور

لقب العالم ينتظره في المكسيك.. أنتونيلي يقترب من كتابة التاريخ في فورمولا 1

السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي

الشخص النرجسي مش دايمًا مكروه.. 6 صفات بتخلي الناس تحبه

الشخص النرجسي
الشخص النرجسي
الشخص النرجسي

السيارات الصينية تتفوق على اليابانية في أوروبا لأول مرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

طريقة عمل صينية فراخ بالبطاطس والجبنة في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة

طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد