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حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار وسيول رعدية تضرب عدة محافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار وسيول رعدية تضرب عدة محافظات

حالة الطقس الأيام القادمة
حالة الطقس الأيام القادمة
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد استمرار السحب الرعدية على مناطق من وسط سيناء وخليج العقبة (نويبع -طابا) ومناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة قد تغزر وتصل لحد السيول أحيانا.

أمطار متفاوتة الشدة وسيول

وبحسب الأقمار الصناعية لهيئة الأرصاد، فإنها حذرت من ضربات البرق والرعد، وأيضا نشاط الرياح الذي يأتي نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وناشدت بضرورة الابتعاد عن مجرى السيول والمناطق المنخفضة، كما تظهر صور الأقمار الصناعية، أيضا هور  بعض السحب المنخفضة على مناطق من غرب البلاد محافظة مطروح وقد يصاحبها فرص أمطار خفيفة.

وحول حالة الطقس الساعات القادمة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإندار المبكر) بيانًا بشأن الظواهر الجوية المتوقعة لحالة الطقس غدا، الثلاثاء، حيث أفادت الهيئة بأنه يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب البلاد، فيما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر.  

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية من الساعة (4 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.   

حالة الطقس الساعات القادمة

وأشار البيان إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وخليج العقبة، وقد تغزر أحياناً على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على مناطق من (حلايب، شلاتين، مرسى علم، خليج العقبة، ووسط سيناء ومناطق من جنوب الصحراء الشرقية) على فترات متقطعة.   

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من جنوب الصعيد، قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على بعض المناطق خاصة صحراء مطروح على فترات متقطعة. 

وتوجد أيضاً فرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.   

ولفتت الهيئة إلى نشاط للرياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.  

وشددت الأرصاد على تحذير مهم بشأن السحب الرعدية (بنسبة حدوث 40% تقريباً)، حيث قد يصاحبها ضربات البرق مع السحب الرعدية ونشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب على بعض المناطق، داعية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة ومتابعة التحديثات الدورية.

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