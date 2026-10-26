قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة الكرة الذهبية
منتخب مصر للناشئين يكتسح العراق بخماسية نظيفة في كأس الخليج
بعد الارتفاع العالمي .. مفاجأة في أسعار الذهب في مصر اليوم
تداعيات حرب إيران.. كيف يتأثر الاقتصاد المصري بتحولات أسواق الطاقة والتجارة؟
اليمن يدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك
التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والأوراق المطلوبة
الحياة بقى لونها أصفر.. ضباب سام يخنق إندونيسيا ومخاوف على الأطفال بسبب الحرائق| صور
متحدث الصحة: حملة التطعيم ضد الحصبة تستهدف 21 مليون طفل على مستوى الجمهورية
سعر بولستار 5 الكهربائية في الإمارات
قطر تدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك
خبير عسكري يكشف طبيعة التحرك المصري لدعم السعودية ودور الدفاع الجوي
صور فاضحة.. القبض على شاب وفتاة بالقاهرة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لا يعني بالضرورة إرسال قوات عسكرية.. أستاذ علوم سياسية يوضح طبيعة التفويض الرئاسي لدعم السعودية

د. حسن سلامة
د. حسن سلامة
رنا عبد الرحمن

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن تفويض مجلس النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، لدعم أمنها والدفاع عنها، يرتبط بطلب سعودي، موضحًا أن هذا التفويض لا يعني بالضرورة مشاركة قوات عسكرية مصرية في أي تحرك.

وقال سلامة، خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، إن أشكال الدعم الدفاعي تتعدد وفقًا لطبيعة الموقف والاحتياجات التي تحددها المملكة، مشيرًا إلى أن الخيارات المتاحة لا تقتصر على التدخل العسكري المباشر، وإنما تشمل صورًا أخرى من المساندة العسكرية والفنية.

أشكال متعددة للدعم العسكري المصري

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الدعم الممكن تقديمه للمملكة العربية السعودية قد يتضمن إيفاد مستشارين عسكريين مصريين، أو توفير قطع غيار للمعدات العسكرية والذخائر اللازمة لتشغيل الأنظمة الدفاعية، بما يساعد على تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة وفقًا لما تتطلبه الظروف.

وأضاف أن إرسال قوات عسكرية يظل أحد الخيارات المطروحة ضمن أشكال الدعم، لكنه ليس نتيجة تلقائية للتفويض البرلماني، مؤكدًا أن طبيعة التحرك تتحدد بناءً على متطلبات الموقف وطلب المملكة، وليس بمجرد صدور الموافقة من مجلس النواب.

التفويض يتيح التحرك وفقًا لمقتضيات المرحلة

وأشار سلامة إلى أن التفويض يمنح الرئيس صلاحية اتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية للتضامن مع السعودية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تتدرج بين الدعم الفني والعسكري والتحركات الأخرى التي تفرضها طبيعة التطورات.

وشدد على أن عدم طلب المملكة مساندة عسكرية يعني عدم إرسال قوات مصرية، موضحًا أن الهدف من التفويض هو إتاحة المجال أمام القيادة السياسية للتعامل مع المستجدات وفقًا للظروف، مع مراعاة متطلبات الدفاع عن أمن المملكة والمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.

الموافقة البرلمانية والإجراءات الدستورية

وفيما يتعلق بمسار الموافقة على التفويض، أوضح أستاذ العلوم السياسية أن مجلس النواب ناقش الأمر خلال ثلاث جلسات قبل اتخاذ قراره، في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لمسألة إرسال القوات المسلحة إلى الخارج.

ولفت إلى أن المادة 152 من الدستور المصري تنظم هذه المسألة، إذ تشترط موافقة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، وفقًا للضوابط الدستورية المقررة.

واختتم سلامة بالتأكيد على أن التحرك المصري يستهدف دعم أمن المملكة العربية السعودية في حال طلبها ذلك، دون أن يعني بالضرورة التوجه إلى حرب أو اتخاذ قرار مسبق بإرسال قوات، مشددًا على أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يظل أولوية أساسية في تحديد طبيعة أي تحرك خلال المرحلة المقبلة.

السيسي السعودية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

مجلس النواب

طلب إحاطة لكشف مصير 4763 طبيبا بيطريا وتأخر تدريبهم بوزارة الزراعة

ترشيحاتنا

الزواج

هل رفض الفتاة الزواج ممن يختاره والدها يعد عقوقا؟.. أمين الإفتاء يوضح

الصلاة جماعة

هل تصح الصلاة خلف الإمام الذي لا يجهر بالبسملة في الفاتحة؟.. أمين الإفتاء يوضح

الأزهر يشارك في معرض يوم مصر والدول الشقيقة والصديقة

للعام الثالث.. الأزهر يشارك في معرض يوم مصر والدول الشقيقة والصديقة 2026/ 2027

بالصور

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد