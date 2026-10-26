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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية السويسري يزور كوريا الشمالية والجنوبية لبحث تعزيز العلاقات

وزير الخارجية السويسري
وزير الخارجية السويسري
أ ش أ

 أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية إجناسيو كاسيس، سيزور كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل؛ لإجراء محادثات سياسية والمشاركة في إعادة الافتتاح الرسمي للمكتب الدبلوماسي السويسري في بيونج يانج، في إطار التزام سويسرا طويل الأمد بدعم السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت الخارجية السويسرية- في بيان- أن الوزير سوف ييزور بيونج يانج يومي الخميس والجمعة، حيث سيجري محادثات مع السلطات الكورية الشمالية، قبل التوجه إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول للقاء مسؤولين هناك، وأوضحت أن سويسرا تعيد إقامة حضور دبلوماسي دائم في كوريا الشمالية من خلال مكتبها في بيونج يانج، الذي بدأ العمل في 19 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز الاتصالات المباشرة مع السلطات الكورية الشمالية ودعم الحوار السياسي معها. ويتبع المكتب السفارة السويسرية في بكين، التي تظل مسؤولة عن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع بيونج يانج.

وأضافت أن المحادثات مع المسؤولين الكوريين الشماليين ستتناول استئناف المشاورات الثنائية بين وزارة الخارجية السويسرية ووزارة الخارجية الكورية الشمالية، إلى جانب الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية والتطورات الجيوسياسية العالمية.

وأكدت الوزارة أن سويسرا تسهم منذ عام 1953 في دعم السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، من خلال مشاركتها في لجنة الدول المحايدة لمراقبة الهدنة، المتمركزة على خط الترسيم العسكري بين الكوريتين، فضلًا عن جهودها الدبلوماسية.

وفي كوريا الجنوبية، يلتقي كاسيس مسؤولين في سول يومي الجمعة والسبت، لبحث الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية وآفاق تخفيف التوترات الإقليمية، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وزارة الخارجية السويسرية وزير الخارجية كوريا الشمالية

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