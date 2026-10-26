صور فاضحة.. القبض على شاب وفتاة بالقاهرة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيام شخص وسيدة بأفعال خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية بالقاهرة.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الشخص والفتاة الظاهرين بمقاطع الفيديو، وتبين أن الأول حاصل على دبلوم صنايع، والثانية ربة منزل، ويقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وبمواجهتهما؛ أقر الأول بتعرفه على الثانية من خلال أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، واتفاقهما على تصوير مقاطع فيديو تتضمن أفعالًا خادشة للحياء ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، فيما أيدت الثانية ما سبق.

واتُخذت الإجراءات القانونية.