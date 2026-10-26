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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهم بالتعدى على موظفة بجهة حكومية للضرب

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على موظفة بإحدى الجهات الحكومية بالسب والضرب وإحداث إصابتها بالجيزة.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 / الجارى تبلغ لمركز شرطة العياط من (موظفة بإحدى الجهات  الحكومية "مصابة بكدمات وسحجات باليد"  – مقيمة بدائرة المركز) بأنها حال قيامها بتفقد الوحدة محل عملها تلاحظ لها تواجد أحد الأشخاص داخل أحد المكاتب الخاصة بالعاملين بالوحدة ولدى سؤاله عن سبب تواجده بالمكان حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام  على إثرها بالتعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى مُحدثاً إصابتها المنوه عنها.


أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (حاصل على بكالوريوس – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه أثناء قيامه بمقابلة أحد أصدقائه من العاملين بالمكان محل البلاغ.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه..وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الأجهزة الأمنية موظفة الجهات الحكومية

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