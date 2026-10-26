اليمن يدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، برفقة مجموعات من المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، واستفزاز مرفوض وتدنيس لحرمته.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - رفض الجمهورية اليمنية القاطع لهذه الممارسات ومحاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، محذرة من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات على أمن المنطقة واستقرارها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات، مجددة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.