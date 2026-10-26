قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرافعة الدفاع تؤجل محاكمة 73 متهما بخلية اللجان النوعية في التجمع لـ 13 ديسمبر
تأجيل محاكمة 39 متهما في قضية الهيكل الإداري بالتجمع لـ 11 يناير 2017
الخارجية ترحب بإطلاق برنامج "كونكت" غرب إفريقيا والساحل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة
الجيش الأردني: سلاح الجو استهدف تنظيمات إرهابية في جنوب سوريا مرتبطة بهجوم كنيسة الكرك
التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة
الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة الكرة الذهبية
منتخب مصر للناشئين يكتسح العراق بخماسية نظيفة في كأس الخليج
بعد الارتفاع العالمي .. مفاجأة في أسعار الذهب في مصر اليوم
تداعيات حرب إيران.. كيف يتأثر الاقتصاد المصري بتحولات أسواق الطاقة والتجارة؟
اليمن يدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك
التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والأوراق المطلوبة
الحياة بقى لونها أصفر.. ضباب سام يخنق إندونيسيا ومخاوف على الأطفال بسبب الحرائق| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأردني: سلاح الجو استهدف تنظيمات إرهابية في جنوب سوريا مرتبطة بهجوم كنيسة الكرك

مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني
مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني
خاطر عبادة

نفّذ سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الإثنين 26 أكتوبر، عملية عسكرية نوعية أطلق عليها اسم "الردع الأردني - حمود"، استهدفت أوكار التنظيمات الإرهابية في جنوب سوريا.

مقاتلة أردنية تحمل اسم : الردع الأردني حمود

عملية "الردع الأردني – حمود" 

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في بيان رسمي، أن العملية جاءت انتقاماً لشهداء الأردن الذين ارتقوا في حادثة جناز كنيسة حمود في الكرك يوم الجمعة الماضي، مؤكدة أن الإرهابيين الذين نفذوا الفعل الإجرامي يرتبطون بالتنظيمات الإرهابية المستهدفة.

تدمير مواقع ومقتل عناصر إرهابية

وأوضح البيان، أن مقاتلات سلاح الجو الملكي دمرت عدداً من المواقع الإرهابية في جنوب سوريا، وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة العديد من عناصر تلك التنظيمات، فضلاً عن تدمير عدد من آلياتها.

وأكدت القوات المسلحة ، أنها "تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين"، مشددة على عزمها المضي قدماً في "اجتثاث جذور التطرف والإرهاب"، وأنها "ماضية في واجبها المقدس لحماية الوطن والمواطنين وصون مقدساته"، وختمت بالقول: "رحم الله شهداء الكرك وحفظ الأردن عزيزاً منيعاً".

تفاصيل هجوم كنيسة القديس جاورجيوس

وكان الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، الجمعة 23 أكتوبر 2026، خلال مراسم تشييع جنازة، قد أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين.

القبض على المنفذين الثلاثة

وأعلنت مديرية الأمن العام، فجر اليوم الإثنين، إلقاء القبض على منفذي الهجوم الثلاثة بعد تحديد مكان وجودهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك، عقب عمليات بحث وتمشيط وتحقيقات أمنية واستخباراتية استمرت منذ وقوع الهجوم.

وأوضحت المديرية أن المنفذين رفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، قبل السيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعاً، دون وقوع إصابات في صفوف القوة الأمنية.

الأردن تنظيمات إرهابية جنوب سوريا الجيش الأردني كنيسة الكرك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

مجلس النواب

طلب إحاطة لكشف مصير 4763 طبيبا بيطريا وتأخر تدريبهم بوزارة الزراعة

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

جامعة المصورة تنظم ورشة عمل لتدريب الجهاز الإداري على استخدام الذكاء الاصطناعي

نائب وزيرة الإسكان

توقيع مذكرة تفاهم للتوسع في خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير المياه وشحن العدادات

الذهب يعود للارتفاع عالمياً اليوم الاثنين

بعد 3 أشهر من الهبوط.. الذهب يفاجئ الجميع ويقفز فوق 4000 دولار

بالصور

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد