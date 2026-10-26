الجيش الأردني: سلاح الجو استهدف تنظيمات إرهابية في جنوب سوريا مرتبطة بهجوم كنيسة الكرك

نفّذ سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الإثنين 26 أكتوبر، عملية عسكرية نوعية أطلق عليها اسم "الردع الأردني - حمود"، استهدفت أوكار التنظيمات الإرهابية في جنوب سوريا.

مقاتلة أردنية تحمل اسم : الردع الأردني حمود

عملية "الردع الأردني – حمود"

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في بيان رسمي، أن العملية جاءت انتقاماً لشهداء الأردن الذين ارتقوا في حادثة جناز كنيسة حمود في الكرك يوم الجمعة الماضي، مؤكدة أن الإرهابيين الذين نفذوا الفعل الإجرامي يرتبطون بالتنظيمات الإرهابية المستهدفة.

تدمير مواقع ومقتل عناصر إرهابية

وأوضح البيان، أن مقاتلات سلاح الجو الملكي دمرت عدداً من المواقع الإرهابية في جنوب سوريا، وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة العديد من عناصر تلك التنظيمات، فضلاً عن تدمير عدد من آلياتها.

وأكدت القوات المسلحة ، أنها "تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين"، مشددة على عزمها المضي قدماً في "اجتثاث جذور التطرف والإرهاب"، وأنها "ماضية في واجبها المقدس لحماية الوطن والمواطنين وصون مقدساته"، وختمت بالقول: "رحم الله شهداء الكرك وحفظ الأردن عزيزاً منيعاً".

تفاصيل هجوم كنيسة القديس جاورجيوس

وكان الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، الجمعة 23 أكتوبر 2026، خلال مراسم تشييع جنازة، قد أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين.

القبض على المنفذين الثلاثة

وأعلنت مديرية الأمن العام، فجر اليوم الإثنين، إلقاء القبض على منفذي الهجوم الثلاثة بعد تحديد مكان وجودهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك، عقب عمليات بحث وتمشيط وتحقيقات أمنية واستخباراتية استمرت منذ وقوع الهجوم.

وأوضحت المديرية أن المنفذين رفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، قبل السيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعاً، دون وقوع إصابات في صفوف القوة الأمنية.