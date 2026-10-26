إحالة مدير مستشفى بركة السبع ورئيسة التمريض للتحقيق

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، مستشفى بركة السبع المركزى لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، وذلك عقب لقاء “كلنا عندك”.

حيث أبدى المحافظ استياؤه من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمرضى ، وقرر المحافظ إحالة المدير الإداري ومديرة التمريض وممرضة قسم الداخلي للتحقيق لعدم تواجدهم وتقصيرهم في اداء مهام واجبهم الوظيفي، مشدداً علي أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول في مهام عمله وخاصة الخدمات التى تمس حياةالمواطنين بشكل مباشر.

وتفقد محافظ المنوفية ، أقسام الإستقبال والغسيل الكلوي والعناية المركزة والجراحة والداخلي رجال ، وأستفسر عن ألية العمل والخدمات المقدمة وحجم المترددين واطمئن علي توافر الأدوية والنواقص ، وخلال تفقده للمستشفي أجري المحافظ حواراً مع عدد من الحالات للإطمئنان علي حالتهم الصحية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ومدى التعامل الفورى معهم من قبل الأطباء منذ دخولهم المستشفى لتلقى الخدمة.

فيما تم إحالة طبيبة بالمستشفى للتحقيق لتركها العمل بدون إذن والتقصير فى مهام أداء العمل وفقا لتقرير التفتيش والمتابعة.

وخلال جولته الميدانية ببركة السبع ، لاحظ محافظ المنوفية وجود اشغالات بمثلث محيط المستشفي ، موجها على الفور رئيس المدينة بسرعة ازالة كافة الإشغالات بالمنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، مع تكثيف جهود حملات الاشغالات بنطاق المدينة لتحقيق الانضباط العام وتحقيق السيولة المرورية وإضفاء مظهر حضارى.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية، على أننا مستمرون في تنفيذ المتابعات والزيارات الميدانية المفاجئة لكافة المراكز والقطاعات الخدمية للوقوف على مستوى الانضباط ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتاً إلى أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والحلول اللازمة ومواجهة التحديات على أرض الواقع.