للمرة الثالثة.. جامعة المنوفية تستضيف أسبوع شباب الجامعات 2028

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، موافقة المجلس الأعلى للجامعات، خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على استضافة جامعة المنوفية لأسبوع شباب الجامعات الخامس عشر عام 2028، لتسجل الجامعة استضافة هذا الحدث للمرة الثالثة في تاريخها، بعد تنظيم الأسبوع الثامن عام 2006، والأسبوع الحادي عشر في أغسطس 2017.

وتوجه الدكتور أحمد فرج القاصد بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، على دعمهم وثقتهم في إمكانات الجامعة وقدراتها التنظيمية، مؤكدًا أن الموافقة تمثل حافزًا لمواصلة دور الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية، وتوفير بيئة جامعية محفزة للإبداع والتميز، وتعزيز التواصل بين شباب الجامعات المصرية.

وأكد رئيس الجامعة أن استضافة الأسبوع للمرة الثالثة تمثل امتدادًا لخبرات جامعة المنوفية في تنظيم الفعاليات الطلابية الكبرى، وتتسق مع رؤيتها في الاستثمار في الشباب وتنمية قدراتهم باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء المستقبل، مشيرًا إلى أهمية أسبوع شباب الجامعات بوصفه منصة تجمع طلاب الجامعات المصرية في منافسات رياضية وثقافية وفنية وعلمية، وتسهم في اكتشاف المواهب وصقل المهارات، وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي والتنافس الإيجابي وتبادل الخبرات.

وأوضح القاصد أن الاستعدادات لاستضافة الحدث ستبدأ مبكرًا من خلال وضع خطة متكاملة تشمل الجوانب التنظيمية واللوجستية والرياضية والثقافية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتشكيل فرق العمل اللازمة، مع الاستفادة من الإمكانات البشرية والمنشآت والخبرات التنظيمية التي تمتلكها الجامعة، بما يضمن حسن استقبال الوفود المشاركة وتقديم فعاليات متميزة تليق بمكانة الجامعة وتاريخها.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إشهار نادي جامعة المنوفية الرياضي يمثل خطوة مهمة في دعم المنظومة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة ورعاية المواهب الطلابية، بما يتكامل مع توجه الجامعة نحو تطوير الأنشطة الرياضية وتعزيز جاهزيتها لاستضافة الفعاليات الكبرى، وتوفير فرص أوسع أمام الشباب لإبراز قدراتهم وتحقيق التميز.

وأضاف القاصد أن استضافة أسبوع شباب الجامعات الخامس عشر تتزامن مع احتفالات جامعة المنوفية بيوبيلها الذهبي ومرور خمسين عامًا على تأسيسها عام 1976، وهو ما يمنح الحدث أهمية خاصة ضمن مسيرة الجامعة، ويجعل منه محطة بارزة في احتفالاتها بهذه المناسبة، وفرصة لإبراز ما حققته من تطور في رسالتها الأكاديمية والمجتمعية، ودورها في احتضان الشباب ودعم طاقاتهم وإبداعاتهم.

واختتم رئيس الجامعة بالتأكيد على حرص جامعة المنوفية على تقديم نسخة متميزة من أسبوع شباب الجامعات الخامس عشر عام 2028، تعكس خبراتها وإمكاناتها، وتليق بشباب الجامعات المصرية، وتجسد التزامها ببناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، وإعداد جيل واعٍ ومبدع وقادر على المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.