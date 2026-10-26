محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بالإدارة البيطرية ببركة السبع للشئون القانونية

كلف اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية فريق من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ، بالمرور على الإدارة البيطرية ومجزر طوخ طنبشا ببركة السبع، للوقوف على مدى الانضباط ومتابعة انتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات المقدمة.

حيث قرر محافظ المنوفية إحالة المتغيبين بالإدارة البيطرية للشئون القانونية لتركهم العمل بدون إذن وتقصيرهم في أدا ء مهام واجبهم الوظيفى، كما أسفر المرور عن انتظام سير العمل بمجزر طوخ طنبشا.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على كافة القطاعات الخدمية للتأكد من انتظام سير العمل والانضباط الاداري لتأدية الخدمة بالشكل المطلوب ، مشيراً أنه لن يسمح بوجود أي تقصير بمنظومة الجهاز الإداري واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.