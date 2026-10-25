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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

في سابع محطات جولته بالمنوفية.. مستقبل وطن يسلم 200 ماكينة زراعية للمزارعين بـ شبين الكوم

في سابع محطات جولته بالمنوفية.. «مستقبل وطن» يسلم 200 ماكينة زراعية للمزارعين بـ شبين الكوم
في سابع محطات جولته بالمنوفية.. «مستقبل وطن» يسلم 200 ماكينة زراعية للمزارعين بـ شبين الكوم
عبد الرحمن سرحان

 شهد وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن توزيع 200 ماكينة زراعية كـ هدايا لدعم المزارعين بمدينة شبين الكوم، بهدف مساندتهم في أعمالهم الزراعية وتخفيف الأعباء التشغيلية عن كاهلهم في سابع محطات زيارته الميدانية لمحافظة المنوفية وذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، وعدد من الأمناء المساعدين للحزب والأمناء المركزيين، إلى جانب أمين محافظة المنوفية وهيئة مكتب الحزب وقياداته بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

وتفقدت قيادات الحزب عملية التسليم المباشر للمعدات والماكينات الزراعية للمستحقين من أهالي المحافظة، وسط ترحيب كبير من المزارعين الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه المبادرة الميدانية.

وأكد أحمد عبد الجواد، أن توزيع المستلزمات والماكينات الزراعية يأتي في إطار السعي المستمر لدعم الفئات المنتجة وفي مقدمتهم المزارع المصري، مشيراً إلى حرص الحزب على تقديم حلول وتسهيلات عملية تساهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي بقرى المنوفية.

تأتي هذه المحطة ضمن برنامج زيارة وفد الأمانة المركزية للمحافظة، والذي يتضمن جولات ميدانية وخدمية وتنظيمية متعددة تشمل قطاعات الصحة والتعليم ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

جاءت جولات حزب مستقبل وطن ضمن برنامج الفعاليات الخدمية والتنظيمية التي ينفذها الحزب بالمحافظات، والتي تشمل رفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، والمساهمة في تجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين، إلى جانب عقد اللقاءات التنظيمية مع قيادات الحزب وكوادره، وافتتاح المقار الحزبية، بما يعزز التواصل مع المواطنين ويدعم جهود الاستجابة لاحتياجاتهم في مختلف القطاعات.

كانت قيادات حزب مستقبل وطن قد نفذت جولات ميدانية بعدد من المحافظات، شملت القليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج، ومطروح، ضمن برنامج يستهدف تنظيم فعاليات خدمية متنوعة في قطاعات الصحة والتعليم ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

المنوفية حزب مستقبل وطن شبين الكوم النائب أحمد عبد الجواد كفاءة الإنتاج الزراعي المزارع المصري

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