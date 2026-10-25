مستقبل وطن يدعم مستشفي شبين الكوم التعليمي بالمستلزمات الطبية.. صور

في رابع محطات جولة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، قام الحزب بزيارة مستشفي شبين الكوم التعليمي وتزويدها بمجموعة من الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تم رصدها احتياجها مسبقا والعمل على توفيرها، بما يدعم الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى الأكبر في المنوفية.

وتضمنت الزيارة تفقد الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تم توفيرها وفقًا لما تحتاجه المستشفى لدعم أداء خدماتها الطبية.

وتستهدف التحركات داخل المحافظة التعامل مع الاحتياجات المحددة لكل جهة، من خلال الانتقال إلى مواقع تقديم الخدمة والتعرف على المتطلبات اللازمة بصورة مباشرة.

جاءت الزيارة بحضور النائب أحمد عبدالجواد؛ نائب رئيس الحزب والأمين العام؛ والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

من جانبه، قال أحمد عبدالجواد إن الحزب يعمل على دعم احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتوجيه أوجه الدعم إلى الجهات التي تحتاج إليها، بما يساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

الجدير بالذكر أن قيادات حزب مستقبل وطن سبق وزارت محافظات كثيرة لتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تتضمن الجولات عددًا من الفعاليات الخدمية في قطاعات مختلفة، من بينها دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين، إلى جانب عقد اجتماعات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.