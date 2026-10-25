أمانة التعليم والبحث العلمي بمستقبل وطن الأقصر تبحث ملفات العمل وخطط المرحلة المقبلة

عقدت أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور وليد عبد الله، أمين الأمانة، اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع التعليم والبحث العلمي، وبحث آليات تطوير خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وذلك بتوجيهات محمد إبراهيم، أمين الحزب بالمحافظة، وفي حضور الدكتور محمد عمران، أمين التنظيم بالمحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز دور الأمانة في دعم المنظومة التعليمية، والتفاعل مع القضايا والملفات المرتبطة بالتعليم والبحث العلمي، إلى جانب بحث عدد من الأفكار والمقترحات التي تستهدف تقديم مبادرات وأنشطة تخدم المجتمع، وتعزز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتماشى مع توجهات الحزب وخطته التنظيمية بمحافظة الأقصر.

وأكد الحضور أهمية استمرار التنسيق بين أمانة التعليم والبحث العلمي وباقي الأمانات النوعية، والعمل بروح الفريق لتنفيذ المبادرات والأنشطة المستهدفة، بما يسهم في دعم جهود تطوير التعليم وخدمة المواطنين، في إطار استراتيجية حزب مستقبل وطن.