تجارة مستقبل وطن: توصيات منتدى مصر خارطة طريق لمصلحة المواطن

قال علي سالم، الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية، إن منتدى مصر 2026 ومخرجاته تعد بمثابة خارطة طريق للحكومة لصالح المواطن بما فيها من خطة طويلة المدى وأخرى قصيرة.

مصلحة المواطن لها الاولوية

وأضاف الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية لحزب مستقبل وطن أن جلسات المنتدى كانت رسالة واضحة أن مصلحة المواطن لها الاولوية في ظل المتغيرات السياسية والجغرافية في المنطقة ما يعكس بدوره إدراكا حقيقيا لأهمية توضيح كل الحقائق للشعب المصري.

وشدد "سالم" على أن مخرجات المنتدى وضعت المواطن في قلب أولوياتها من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والسعي لرفع الحد الأدنى للأجور وربط زيادة الإنتاج بتحسين الدخل العام وتخفيف الأعباء.

زيادة الإنتاج ودعم الفئات الأكثر احتياجا

وتابع الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية لحزب مستقبل وطن أن المبادرات المختلفة خاصة الصحية ومن بينها مبادرة "نور الصغير" للكشف المبكر عن سرطان الأطفال بتكلفة 1.8 مليار جنيه، يؤكد أن الدولة تتحرك في مسارين متوازيين: زيادة الإنتاج ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأكد "سالم" أهمية تحويل التوصيات التي خرجت عقب انتهاء جلسات منتدى مصر إلى برامج واضحة من خلال جداول زمني معلن ووضع مؤشرات قياس معلنة.