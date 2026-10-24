منتدى مصر 2026.. تحركات حكومية لدعم الشركات الناشئة.. نواب: خطوة مهمة لتحفيز الابتكار..تذليل التحديات بوابة لجذب الاستثمارات

وزير التخطيط: ريادة الأعمال تمثل أولوية للدولة



نائب: دعم الشركات الناشئة خطوة مهمة لجذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار

برلمانية: التوسع في برامج تدريب رواد الأعمال محور أساسي لتعزيز استدامة المشروعات الناشئة



شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الحوارية التفاعلية "عروض رواد الأعمال"، ضمن فعاليات اليوم الخامس من منتدى مصر 2026.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ريادة الأعمال تمثل أولوية للدولة، وهو ما تُرجم عمليًا في تفعيل دور “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

واستعرض النتائج الإيجابية لآلية "عيادة الأعمال" في “مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار”، والتي نجحت في حل 21 تحديًا من أصل 48 تلقتها، مع استمرار المتابعة لحل الباقي، مشيرًا كذلك إلى التحركات الحكومية لدمج رواد الأعمال المصريين بالخارج؛ لتشجيعهم على التوسع داخل السوق المصري وخارجه.



في هذا الصدد، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أهمية وضع حزمة متكاملة من الإجراءات لدعم الشركات الناشئة في مصر، بما يساعدها على تجاوز التحديات التمويلية والإدارية، ويعزز قدرتها على النمو والمنافسة، في ظل توجه الدولة نحو دعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار.



وأوضحت " أبو زيد" في تصريحات خاصة أن دعم الشركات الناشئة يتطلب الانتقال من المبادرات العامة إلى آليات تنفيذية واضحة، تبدأ بتوفير مصادر تمويل متنوعة وميسرة، مع دراسة تقديم حوافز ضريبية متدرجة للشركات في سنواتها الأولى، بما يتناسب مع حجم أعمالها ومعدلات نموها، ويساعدها على توجيه مواردها لتطوير منتجاتها وتوسيع نشاطها.

وأكدت أن التوسع في برامج تدريب رواد الأعمال، ودعم التسويق والتصدير، وربط الشركات المصرية بالمستثمرين والأسواق الخارجية، يمثلان محورين أساسيين لتعزيز استدامة المشروعات الناشئة، مشيرة إلى أن نجاح منظومة ريادة الأعمال يقاس بقدرتها على تحويل الأفكار إلى مشروعات منتجة، وتوفير فرص عمل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

في سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تحركات الدولة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، و التي استعرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع الابتكار، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



وأوضح " سمير" في تصريحات خاصة أن الاهتمام بريادة الأعمال يسهم في فتح المجال أمام الشباب لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو، مشيرًا إلى أن تذليل العقبات التي تواجه الشركات الناشئة يمثل ضرورة لزيادة قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية.



وأشار النائب إلى أن دمج رواد الأعمال المصريين بالخارج في منظومة ريادة الأعمال المحلية يمثل فرصة للاستفادة من خبراتهم وشبكات علاقاتهم الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن دعم الشركات الناشئة يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.