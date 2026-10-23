مصطفى حسن: تأهيل الشباب على ريادة الأعمال من خلال الدعم الفني وبرامج التدريب

كشف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصطفى حسن، عن ضخ الجهاز تمويلات بقيمة 67.8 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2014 حتى يونيو 2026، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنمية المجتمعية في مختلف المحافظات، خاصة محافظات الصعيد والوجه البحري والمحافظات الحدودية.

وأوضح أن هذه التمويلات استفاد منها نحو 2.1 مليون مشروع، وأسهمت في توفير نحو 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مضيفا أن الجهاز وجّه 3.5 مليار جنيه من إجمالي التمويلات إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ما أتاح نحو 35.3 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك خلال مشاركة مصطفى حسن في دائرة مستديرة بقاعة قمة المنتدى، تحت عنوان "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، ناقش فيها الحضور أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون والمستثمرون والعمال، مع عرض الإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة، لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة المشروعات والمصانع على زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين بيئة الأعمال للنهوض بهذه المشروعات وزيادة مساهماتها في الاقتصاد الوطني .

وقدم الجهاز - خلال نفس الفترة - حوالي نصف مليون خدمة غير مالية للمشروعات كل مشروع حسب احتياجه، لتأهيل الشباب وتقنين أوضاع المشروعات وضمها للقطاع الرسمي لتمكين استفادتها من الحوافز الواردة في قوانين الدولة الداعمة للاستثمار بالإضافة إلى تدريب الشباب ومختلف فئات المجتمع على ريادة الأعمال والخدمات الخاصة بدعم المشروعات في رفع إنتاجيتها وتسويقها داخليا وخارجيا.

وفيما يتعلق بخدمات تسويق منتجات المشروعات على مختلف تنوعها، أقام الجهاز 1573 معرضا مركزيا ومحليا ودوليا شارك فيها نحو 35.690 عارضا وحققت تلك المعارض 38 مليار جنيه إجمالي قيمة مبيعات وتعاقدات لأصحاب المشروعات المشاركين فيها .

جدير بالذكر أن الجهاز قد ساهم في المبادرات الرئاسية ذات التوجهات القومية والهادفة إلى تحسين جودة وحياة المواطنين في أكثر من محور تنموي منها ضخ 4.9 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار مبادرة حياة كريمة وذلك خلال الفترة من 2021 وحتى يونيو 2026 تم ضخها لنحو 147 ألف مشروع ساهمت في توفير نحو 288 ألف فرصة عمل متنوعة، فضلا عن آلاف من الخدمات غير المالية والفنية والتي تم توجيهها إلى أصحاب المشروعات والراغبين في إقامة مشروعات من الجنسين في القرى المستهدفة بالمبادرة.

كما ساهم في مبادرة معالجة أسباب الهجرة غير النظامية خلال ذات الفترة بتمويلات بلغت 1.7 مليار جنيه مولت 60.8 ألف مشروع ووفرت حوالي 100 ألف فرصة عمل متنوعة ساهمت في الحد من هجرة الشباب وتفادي المخاطرات غير المحسوبة، والاعتماد على فرص عمل لائقة ومستدامة في وطنهم.

وشارك الجهاز في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بتمويلات بلغت 10.1 مليار جنيه مولت 92 ألف مشروع وأتاحت أكثر من 318 ألف فرصة عمل، فيما تم ضخ 249 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتدريب، بجانب الخدمات غير المالية والفنية اللازمة للشباب والفتيات والراغبين في إقامة المشروعات في جميع الأنشطة الاقتصادية.

وقد ركزت التوجهات التنموية بشكل خاص على المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية ولتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائها خاصة المناطق الحدودية، حيث تم توجيه تمويلات بلغت 29.9 مليار جنيه لمحافظات صعيد مصر وفرت 1.8 مليون فرصة عمل و3.2 مليار جنيه إجمالي تمويلات خلال ذات الفترة تم توجيهها إلى سيناء ومدن القناة تم توجيهها إلى أكثر من 58 ألف مشروع .

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مصطفى حسن أن الجهاز يسعى - خلال الفترة المقبلة - لتعزيز مداخلاته وفقا لعدد من المحاور الأول هو تأهيل الشباب على ريادة الأعمال من خلال تقديم خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية التي تساعدهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة ويعتمد المحور الثاني على التوسع في دعم المشروعات متناهية الصغر خاصة في الصعيد والمحافظات الحدودية ومشروعات المرأة مع التركيز على المشروعات الإنتاجية التي تتفق مع الموارد الطبيعية الخاصة بكل محافظة.

وأكد أن الجهاز يعمل على تزايد معدلات تمويله للمحافظات الحدودية والصعيد والمناطق الريفية الي 80٪ من محفظته التمويلية تماشياً مع سياسات الدولة الداعمة لأبناء هذه المحافظات

وأشار إلى أن المحور الثالث سيقوم على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على تقديم عمل انمائي مختلف يقوم على توجيه استشارات مباشرة لكل مشروع على حدة بناء على احتياجاته الفعلية ومساعدته على حل المشكلات أو العقبات التي تواجهه سواء من خلال الخدمات التي يقدمها الجهاز بشكل مباشر أو بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة موضحا أنه سيتم في هذا الإطار التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات لكى تعمل المشروعات الصغيرة كسلاسل إمداد للمشروعات الكبرى.