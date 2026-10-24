صحة النواب: قرارات «منتدى مصر» بزيادة إثابة الفريق الطبي انتصار للقطاع الصحي

أكد النائب شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القرارات الصادرة عن «منتدى مصر 2026» تُمثل دفعة قوية وغير مسبوقة للقطاع الصحي في مصر، مشيراً إلى أن التفاعل المباشر والتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية خلال المنتدى أعطيا إشارة صريحة بأهمية الاستثمار في المنظومة الصحية ورعاية القائمين عليها.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن القرار الخاص بزيادة متوسط الإثابة للعاملين في القطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% يمثل خطوة إنصاف مستحقة لأعضاء الأطقم الطبية، ويسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل وصون الكوادر الوطنية والحد من هجرتها. وأضاف أن هذه المبادرة تتكامل مع التوجه العام للدولة نحو رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين الدخل بشكل شامل.

وأشار النائب شريف باشا إلى أن التوجه نحو مضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين بالموازنة العامة لتصل إلى 4.8 تريليون جنيه، سينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، بما يضمن للمواطن الحصول على رعاية طبية متكاملة دون تحميل الطبقة الوسطى أي أعباء ضريبية إضافية.

وأكد أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستعكف خلال الفترة القادمة على متابعة الآليات التشريعية والتنفيذية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لضمان ترجمة هذه القرارات والتوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس يشعر به كل من الطبيب والمواطن داخل المنظومة الصحية.