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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل اتصالات النواب: توصيات منتدى مصر 2026 تعكس رؤية متكاملة لبناء الإنسان

المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
حسن رضوان

أشاد المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بمخرجات منتدى مصر 2026 والتوصيات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام فعالياته، مؤكدًا أنها تعكس رؤية متكاملة لمستقبل الدولة المصرية، تقوم على ربط جهود التنمية باحتياجات المواطنين، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وقال طاهر، في بيان له، إن حرص الرئيس السيسي على تحويل مخرجات المنتدى إلى برامج تنفيذية ومتابعة تطبيقها يمثل خطوة مهمة لترسيخ ثقافة الحوار الوطني القائم على المشاركة والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، مشيرًا إلى أن قرار عقد المنتدى سنويًا، مع تخصيص نقاشات شهرية لقطاعات محددة، يتيح مساحة مستمرة لتقييم الأداء الحكومي، وقياس أثر السياسات العامة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن التوجيهات المتعلقة بزيادة الأجور، وتطوير التعليم، والارتقاء بالمنظومة الصحية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، تعكس اهتمام القيادة السياسية بوضع المواطن في صدارة أولويات العمل الوطني، لافتًا إلى أن أهمية هذه التوصيات لا تقتصر على حجم المستهدفات المعلنة، وإنما تمتد إلى قدرتها على إحداث تحسن ملموس في مستوى المعيشة، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وتوفير فرص أفضل للأجيال الجديدة.

وأضاف طاهر أن التوصيات الخاصة بالتحول الرقمي والاتصالات تمثل محورًا مهمًا في مسار بناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والتكنولوجيا، خاصة مع التوجه لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بحلول عام 2026، وتيسير حصول المواطنين على خدمات الإنترنت، والانتهاء من مشروع المحاكم الرقمية، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المستهدفات من شأنه دعم كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز البنية التكنولوجية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والابتكار.

وذكر أن التوجيهات المتعلقة بدعم الصناعة وتمكين الشباب، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وتطوير الإسكان والتنمية العمرانية، تعكس تكاملًا بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، مشددًا على أهمية ترجمة هذه التوجهات إلى آليات واضحة للتنفيذ، وتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية والإمكانات الوطنية.

واختتم المهندس محمود حسين طاهر تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح منتدى مصر 2026 يقاس بمدى تنفيذ توصياته وتحقيق نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسي أهمية الوعي والمسؤولية المشتركة وتماسك الجبهة الداخلية، ومعتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل الجاد، والشفافية في عرض النتائج، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويدعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

منتدى مصر 2026 مخرجات منتدى مصر 2026 الرئيس عبد الفتاح السيسي كيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مظلة الحماية الاجتماعية

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