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تخفيف الأعباء وتحسين الخدمات.. رسائل السيسي الأبرز في ختام منتدى مصر
الرئيس السيسي في ختام منتدى مصر 2026: تحويل المقترحات إلى قرارات عملية وتحسين حياة المواطنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تخفيف الأعباء وتحسين الخدمات.. رسائل السيسي الأبرز في ختام منتدى مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أخبار البلد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، معلنًا اعتبار الدورة الحالية هي النسخة الأولى من المنتدى، على أن يُعقد سنويًا، مع تخصيص ملف مختلف للنقاش كل شهر، بما يتيح استعراض ما تحقق من إنجازات ومتابعة المستهدفات في مختلف القطاعات.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال الحفل الختامي، أهمية تحويل مخرجات الحوار والمقترحات المطروحة إلى قرارات وسياسات وبرامج تنفيذية، مشيرًا إلى أن قيمة الحوار الحقيقي تكمن فيما يسفر عنه من نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

وأوضح الرئيس أن القرارات الصادرة عن المنتدى ستُتاح عبر موقعه الرسمي، مع متابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية، بما يعزز التنسيق بين مؤسسات الدولة ويضمن التعامل الجاد مع التوصيات التي تثبت جدواها.

وشدد السيسي على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة لضمان التنفيذ الفعال لمخرجات المنتدى، مؤكدًا أن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم يأتيان في مقدمة الأولويات، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويحقق الصالح العام.

وخلال كلمته، استعرض الرئيس ملامح المرحلة التي مرت بها مصر منذ عام 2011، والتحديات التي واجهت الدولة، مشيرًا إلى أن مسار الإصلاح والبناء استهدف معالجة المشكلات المزمنة، وتطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وترسيخ مؤسسات الدولة.

كما وجه الرئيس التحية إلى الشعب المصري، تقديرًا لما تحمله من أعباء خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق في مسيرة بناء الدولة هو إنجاز للشعب المصري بأكمله، وليس للحكومة وحدها.

وأشار السيسي إلى أن بناء الدول لا يعتمد على الإمكانات المتاحة فحسب، بل يرتبط أيضًا بوعي أبنائها وإرادتهم وإخلاصهم في العمل، مؤكدًا أهمية الحفاظ على تماسك المجتمع والاستفادة من الدروس والتحديات التي صاحبت مسيرة التنمية.

وشهد الحفل الختامي عرضًا لأبرز المناقشات والأفكار التي تناولها المنتدى، إلى جانب استعراض مشروعات الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2026، وعروض تناولت مسيرة التنمية وقطاع الطاقة وتطلعات الأجيال الجديدة، فضلًا عن عرض قصص نجاح لعدد من المصريين في مجالات مختلفة.

واختُتمت الفعاليات بإعلان مخرجات المنتدى، في إطار التوجه نحو تعزيز الحوار بين الحكومة ومختلف مكونات المجتمع، وربط المقترحات بآليات واضحة للتنفيذ والمتابعة، بما يسهم في تطوير السياسات العامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

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