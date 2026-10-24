رئيسة سلوفينيا تتطلع لزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي لتعزيز التعاون الثنائي

أكدت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار ، تطلعها إلى زيارة مصر والتشرف بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسمح بتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن بحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين على مستوى الشركات ورجال الأعمال من الجانبين، بما يمثل دفعة قوية لتطوير العلاقات الاقتصادية والوصول بها إلى آفاق أرحب.

جاء ذلك خلال استقبال رئيسة سلوفينيا للسفيرة المصرية لدى سلوفينيا نهلة عصام الظواهري، بمناسبة قرب انتهاء مهام عملها، وفي إطار الإعداد لزيارة رئيسة جمهورية سلوفينيا المرتقبة إلى مصر.

كما أعربت رئيسة سلوفينيا عن الشغف الذي يبديه الشعب السلوفيني تجاه التراث الثقافي المصري، وتطلعها إلى زيارة المتحف المصري الكبير، الذي يمثل فرصة كبرى للتعرف على عراقة الحضارة المصرية، مؤكدة أن تعزيز التعاون السياحي والثقافي يعد أحد المحاور الأساسية للتعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبها، أكدت السفير نهلة ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار خلال زيارتها المرتقبة إلى مصر في أوائل نوفمبر المقبل، بهدف تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كما أعربت السفيرة خلال اللقاء، عن تقديرها واعتزازها بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين.