بعد توصية منتدى مصر.. مطالب برلمانية للإسراع في دراسة الأوضاع المالية والمهنية داخل الجامعات

قالفتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، إن توصية تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، التي جاءت ضمن حزمة توصيات منتدى مصر 2026 المقام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار المنظومة الجامعية، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الكوادر الأكاديمية على القيام بدورها في تطوير التعليم والبحث العلمي.

وأوضح دسوقي، في تصريحات لـ ـ صدى البلد ـ أن الاهتمام بالأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير البنية البحثية للجامعات، وتحديث البرامج الدراسية، وتعزيز ارتباط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الأستاذ الجامعي يؤدي دورًا محوريًا في إعداد الخريجين وتأهيلهم للمنافسة في المجالات المهنية والعلمية المختلفة.

دراسة متكاملة للأوضاع المالية والمهنية داخل الجامعات

وأضاف دسوقي، أن تنفيذ التوصية يتطلب دراسة متكاملة للأوضاع المالية والمهنية داخل الجامعات، بما يسمح بتحديد الأولويات ووضع آليات مناسبة لتحسين الدخول، مع مراعاة الإمكانات المتاحة للدولة وضمان استدامة التمويل، إلى جانب مراجعة منظومة الحوافز والبدلات المرتبطة بالأعباء التدريسية والبحثية.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، التوسع في برامج تمويل الأبحاث التطبيقية، وتقديم حوافز للفرق البحثية التي تعمل على تطوير حلول عملية للمشكلات الاقتصادية والمجتمعية، فضلًا عن تشجيع الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص، بما يسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تدعم الصناعة والإنتاج وتوفر فرصًا جديدة للتنمية.

دعم معاوني أعضاء هيئة التدريس

وأشار إلى أهمية دعم معاوني أعضاء هيئة التدريس، خاصة المعيدين والمدرسين المساعدين، من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل، وتيسير مشاركتهم في المؤتمرات والبرامج العلمية، ومساعدتهم على استكمال مساراتهم الأكاديمية، بما يضمن إعداد كوادر جامعية قادرة على مواصلة التطوير خلال السنوات المقبلة.

وأكد دسوقي، أن ترجمة توصيات منتدى مصر 2026 إلى برامج تنفيذية واضحة من شأنها تعزيز كفاءة الجامعات المصرية، وتحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن الاستثمار في الكوادر الأكاديمية يمثل أحد المسارات الأساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.