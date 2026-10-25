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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

في ثامن جولاته.. وفد مستقبل وطن يصل المنوفية ويسدد المصروفات لغير القادرين

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أجرى وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، زيارة إلى محافظة المنوفية، ضمن جولات الحزب بالمحافظات لتنفيذ المبادرات الخدمية التي يتبناها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشهدت الزيارة سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بمدينة شبين الكوم، حيث سلّم وفد الأمانة العامة شيكًا بقيمة المبلغ إلى محافظ المنوفية، في إطار جهود الحزب لدعم الأسر غير القادرة ومساندتها في تحمل أعباء التعليم.

دعم الطلاب غير القادرين

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن دعم الطلاب غير القادرين يأتي في مقدمة الجهود المجتمعية التي يحرص الحزب على تنفيذها، انطلاقًا من أهمية مساندة الأسر المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

وأكدت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يعمل على ترجمة توجهاته الخدمية إلى خطوات عملية تستجيب لاحتياجات المواطنين، مع الاهتمام بالوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم الذي يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

جاءت الزيارة بحضور النائب أحمد عبد الجواد، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، وعدد من والأمناء العام المساعدين، والأمناء المركزيين، وأمين الحزب بمحافظة المنوفية، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

وتواصل قيادات الأمانة العامة للحزب جولاتها بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية، والوقوف على احتياجات المواطنين، والتنسيق مع قيادات الحزب بالمحافظات بشأن الملفات التي تتطلب تدخلًا ودعمًا، بما يعزز دور الحزب في العمل المجتمعي والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

تكثيف الفعاليات الخدمية وتوسيع نطاق الاستفادة

وتندرج جولة الحزب بمحافظة المنوفية ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي شملت محافظات مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج، بهدف تكثيف الفعاليات الخدمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، من خلال الوصول المباشر إلى الفئات المستهدفة والتعرف على احتياجاتها.

وتتنوع أنشطة الحزب خلال جولاته بين دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة للمزارعين، إلى جانب عقد اللقاءات التنظيمية مع قيادات وكوادر الحزب وافتتاح مقاره بالمحافظات، بما يجمع بين العمل الخدمي والتواصل التنظيمي المباشر مع المواطنين.

مستقبل وطن النائب أحمد عبد الجواد الطلاب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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