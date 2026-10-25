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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«مستقبل وطن» يدعم مستشفيات جامعة المنوفية بالمستلزمات الطبية

«مستقبل وطن» يدعم مستشفيات جامعة المنوفية بالمستلزمات الطبية ويلتقي رئيس الجامعة
«مستقبل وطن» يدعم مستشفيات جامعة المنوفية بالمستلزمات الطبية ويلتقي رئيس الجامعة
عبد الرحمن سرحان

في خامس محطات جولة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، زارت قيادات الحزب جامعة المنوفية، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، وقدّم الحزب عددًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية لدعم الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات الجامعة، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المرضى والمترددين عليها.

وتضمنت الزيارة تفقد الأجهزة والمستلزمات الطبية التي جرى توفيرها وفقًا للاحتياجات الفعلية للمستشفى، بما يسهم في دعم المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة المنوفية.

من جانبه، رحّب الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بزيارة قيادات حزب مستقبل وطن، مثمنًا هذه المبادرة التي تعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والحزبية لدعم القطاع الصحي. وأكد تقديره لجهود الحزب في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تلبي احتياجات المستشفيات الجامعية، وتسهم في دعم الأطقم الطبية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود لخدمة أبناء المحافظة.

وفي كلمته، أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن حزب مستقبل وطن يضع خدمة المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله في مقدمة أولوياته، موضحًا أن الجولات الميدانية بالمحافظات تستهدف الوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتوجيه الدعم إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن الدور السياسي للحزب لا ينفصل عن دوره الخدمي والمجتمعي، فالحياة الحزبية الفاعلة تقوم على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على ترجمتها إلى خطوات عملية ومبادرات ملموسة، مؤكدًا استمرار الحزب في أداء دوره الوطني من خلال العمل الميداني والتواصل مع مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع.

من جانبه، وجّه النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، الشكر والتقدير إلى أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، مشيدًا بجهودها في تنظيم الجولة وحسن الإعداد لها، مؤكدًا أن ما قدمته الأمانة من دعم تجاوز المستهدف والمطلوب، بما يعكس حرص قيادات الحزب بالمحافظة على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الجولة، وتقديم نموذج عملي للعمل الحزبي القائم على المبادرة والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وشهدت الزيارة حضور اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، ونائبه النائب محمد موسى، والنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، إلى جانب الأمناء المساعدين والأمناء المركزيين، وأمين الحزب بمحافظة المنوفية، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي ينفذها حزب مستقبل وطن في مختلف المحافظات، انطلاقًا من دوره السياسي والمجتمعي، وحرصه على دعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تنظيم الفعاليات الخدمية في قطاعات متعددة، تشمل دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين.

كما تتضمن الجولات عقد لقاءات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب، وافتتاح مقار جديدة بالمحافظات، بما يعزز التواصل مع المواطنين، ويدعم حضور الحزب الميداني، ويرسخ مفهوم العمل السياسي المرتبط باحتياجات المجتمع.

حزب مستقبل وطن المنوفية الأجهزة المستلزمات الطبية الخدمات الصحية

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