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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مفاجأة «مستقبل وطن» لأهالي المنوفية.. افتتاح مقر التأمين الصحي بمنوف بعد تجديده

مفاجأة «مستقبل وطن» لأهالي المنوفية.. افتتاح مقر التأمين الصحي بمنوف بعد تجديده
مفاجأة «مستقبل وطن» لأهالي المنوفية.. افتتاح مقر التأمين الصحي بمنوف بعد تجديده
عبد الرحمن سرحان

في خطوة تعكس حرص حزب مستقبل وطن ، على تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، افتتح قيادات الحزب، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، مقر التأمين الصحي بمدينة منوف، عقب تجديده وتطويره وتجهيزه بالكامل بجهود ذاتية من الحزب، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المدينة وقراها.

وجاء الافتتاح في سادس محطات جولة الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، ضمن سلسلة من المبادرات الخدمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة في القطاع الصحي.

وشهد المقر أعمال تجديد وتطوير شاملة، إلى جانب تزويده بالتجهيزات اللازمة وربطه بمنظومة التأمين الصحي، بما يوفر بيئة مناسبة لاستقبال المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية.

من جانبه، أعرب اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، عن شكره وتقديره لقيادات حزب مستقبل وطن على هذا الصرح الخدمي، واصفًا إياه بالتحفة المهداة لأهالي منوف، ومشيدًا بالجهود المبذولة لتطوير المقر وتجهيزه بما يليق بالمواطنين.

فيما أشاد النائب أحمد عبد الجواد بمستوى المبنى وأعمال التطوير التي شهدها، مثمنًا جهود قيادات الحزب بمحافظة المنوفية في تنفيذ المشروع، ومؤكدًا أهمية تحويل العمل المجتمعي إلى مشروعات خدمية ملموسة يشعر المواطن بأثرها المباشر.

ويأتي المشروع في إطار توجه حزب مستقبل وطن نحو دعم المنشآت الخدمية والمساهمة في رفع كفاءتها، وتعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات وتحقيق استجابة عملية لاحتياجات المواطنين.

وشهد الافتتاح حضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، والأستاذ محمد إبراهيم موسى، نائب محافظ المنوفية، إلى جانب عدد من الأمناء المساعدين والأمناء المركزيين، وأمين الحزب بالمحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمنوفية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جولات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بالمحافظات، والتي تشمل مبادرات متنوعة لدعم القطاع الصحي، وتطوير المدارس والمستشفيات الحكومية، ومساندة الطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، ودعم المزارعين والأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب اللقاءات التنظيمية مع قيادات الحزب وكوادره في مختلف المحافظات.

حزب مستقبل وطن التأمين الصحي مدينة منوف الخدمات الصحية المبادرات الخدمية

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