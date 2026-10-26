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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. إصابة 4 في حادث تصادم موتوسيكلين بالمنوفية

ارشيفية
ارشيفية

شهد مركز تلا صباح اليوم حادث تصادم مأساوي على طريق كفر الشرفا الغربي - تلا بين موتوسيكلين يقودهم طلاب نتج عنه إصابة 4 ونلقهم للمستشفى لتلقي العلاج

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق كفر الشرفا الغربي - تلا

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بعربيات الإسعاف وتبين إصابة 4 طلاب في حادث تصادم موتوسيكلين أثناء ذهابهم إلى المدرسة وتم نقلهم الي مستشفى تلا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

وجاءت اسماء المصابين كالتالي: عمر عبدالقادر 16 سنة طالب صنايع من قرية كفر الشرفا الغربي التابعة لمركز تلا، ورضا على يبلغ 18 سنة طالب ثانوي، ومحمد احمد مرزوق يبلغ 17 سنة طالب صنايع من قرية كفر الشرفا الغربي واخيراً يوسف رمضان

أيضاً كفر الشرفا الغربي

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث

المنوفية محافظة حادث تصادم تلا

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