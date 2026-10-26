الكرة الذهبية 2026.. صراع ثلاثي بين مبابي وكين ويامال قبل حفل التتويج في لندن

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى العاصمة البريطانية لندن، مساء اليوم الاثنين، لمتابعة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2026، في نسخته السبعين، وسط حالة من الترقب بشأن هوية اللاعب الذي سيحصد الجائزة الأبرز في عالم كرة القدم، مع اشتعال المنافسة بين الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، والإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، والإسباني لامين يامال، جناح برشلونة.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن المنافسة على الجائزة لا تزال مفتوحة، في ظل تباين التوقعات بشأن هوية الفائز، وتشير بعض التقديرات إلى تقدم كين في السباق، بينما تمنح تقديرات أخرى الأفضلية ليامال، في حين يظل مبابي حاضرًا ضمن أبرز الأسماء المطروحة للمنافسة على الجائزة.

عودة ريال مدريد ومشاركة مبابي في حفل الكرة الذهبية

وحسب صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية، يستعد ريال مدريد للعودة إلى حضور حفل الكرة الذهبية، بعدما غاب عن نسخة عام 2024، ومن المنتظر أن يكون كيليان مبابي ضمن الحاضرين في الحفل، رغم صعوبة التكهن بفرصه في الفوز بالجائزة، خاصة في ظل عدم تتويج الفريق الملكي بألقاب خلال الموسم الماضي، وفقًا لما أوردته الصحيفة.

في المقابل، أكد هاري كين حضوره مراسم الحفل، بينما يقود لامين يامال وفد برشلونة، برفقة خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، في حضور يضم عددًا من ممثلي الفريق.

ورغم تعدد التوقعات والترشيحات، لم يُحسم اسم الفائز علنًا قبل انطلاق المراسم، لتبقى هوية المتوج بالكرة الذهبية محل اهتمام حتى لحظة الإعلان الرسمي.

موعد حفل الكرة الذهبية 2026

تقام مراسم النسخة السبعين من حفل الكرة الذهبية مساء اليوم الاثنين، على مسرح «لندن بالاديوم» في العاصمة البريطانية، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفقًا للموعد الرسمي المعلن، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت لندن.

وتحمل نسخة هذا العام طابعًا تاريخيًا، إذ تستضيف لندن الحفل للمرة الأولى منذ انطلاق الجائزة عام 1956، في تكريم لذكرى الإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول لاعب يتوج بالكرة الذهبية.

وتنظم مجلة «فرانس فوتبول» الحفل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في إطار الشراكة المستمرة بين الطرفين منذ عام 2024.

ولا يقتصر الحفل على جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعبة في العالم، بل يشمل جوائز أفضل المواهب الشابة، وأفضل حراس المرمى، وأفضل المدربين، وأفضل الأندية، إلى جانب جوائز الهدافين وجائزة سقراط المخصصة للمبادرات الإنسانية والمجتمعية.

وبين طموح مبابي في حصد الجائزة، وسعي كين إلى التتويج الفردي الأبرز، وتطلع يامال إلى إضافة إنجاز جديد لمسيرته، ينتظر جمهور كرة القدم الإعلان الرسمي الذي سيضع حدًا للتكهنات ويكشف هوية الفائز بالكرة الذهبية لعام 2026.