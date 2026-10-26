ملك الأردن: الإرهابيون لن يفلتوا من العقاب

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أن الإرهابيون لن يفلتوا من العقاب، ولن يفلت أي صاحب فكر يفرق بين الأردنيين من العقاب.

وفي وقت سابق أعرب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا استهداف كنيسة في محافظة الكرك الأردنية والذي أسفر عن قتلى ومصابين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي، مع العاهل الأردني، تضامن الإمارات مع الأردن ضد كل ما يستهدف زعزعة أمنها وسلامة مواطنيها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).