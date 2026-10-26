الميزانية والجمعية العمومية وملفات الكرة على طاولة مجلس الإدارة.. ماذا يحدث داخل الأهلي اليوم؟

تتجه الأنظار داخل النادي الأهلي إلى اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده مساء اليوم في ظل تعدد الملفات المطروحة للنقاش ما بين الجوانب المالية والإدارية المرتبطة بمستقبل النادي والاستعدادات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقبلة بالتزامن مع استمرار متابعة أوضاع الفريق الأول لكرة القدم بعد مواجهة كيتارا الأوغندي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويأتي الاجتماع في توقيت تتداخل فيه مسؤوليات مجلس الإدارة على أكثر من مستوى بداية من مراجعة الميزانية ومناقشة الترتيبات التنظيمية للجمعية العمومية وصولًا إلى متابعة احتياجات قطاعات النادي المختلفة في وقت تحظى فيه ملفات فريق الكرة باهتمام خاص سواء فيما يتعلق بتقييم أداء اللاعبين أو التعامل مع بعض المواقف الفنية التي ظهرت مؤخرًا.

الميزانية والجمعية العمومية.. الملف الأبرز على طاولة المجلس

تتصدر الميزانية ومراجعة الاستعدادات الخاصة بالجمعية العمومية المقبلة جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الأهلي إذ يناقش المجلس الترتيبات الإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان خروج الجمعية بالشكل المناسب إلى جانب التجهيزات المتعلقة باستقبال الأعضاء وتوفير المتطلبات اللازمة لانعقادها.

ولا يقتصر هذا الملف على الجوانب التنظيمية فقط لكنه يرتبط أيضًا بمراجعة الأوضاع المالية والإدارية للنادي ومتابعة احتياجات قطاعاته المختلفة في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس لإدارة شؤون الأهلي وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تحظى التفاصيل المتعلقة بالجمعية العمومية باهتمام واضح خلال الاجتماع خاصة في ظل الحاجة إلى الانتهاء من الترتيبات المطلوبة قبل موعد انعقادها ومراجعة الجوانب المرتبطة بالميزانية ضمن جدول الأعمال.

قطاعات النادي واحتياجات المرحلة المقبلة

إلى جانب الميزانية والجمعية العمومية يفتح الاجتماع الباب أمام مناقشة الملفات الخاصة بقطاعات الأهلي المختلفة ومراجعة الاحتياجات التي تتطلب متابعة من مجلس الإدارة بما يشمل الجوانب الإدارية والتنظيمية والملفات المدرجة على جدول الأعمال.

وتعكس هذه الملفات طبيعة الاجتماع باعتباره محطة لمراجعة عدد من التفاصيل التي تخص إدارة النادي وليس مجرد اجتماع لمناقشة بند واحد خصوصًا مع تعدد القطاعات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة بالتوازي مع الاستعدادات الخاصة بالجمعية العمومية.

لكن في الوقت نفسه يظل قطاع كرة القدم حاضرًا في المشهد في ظل ما أثير أخيرًا بشأن بعض اختيارات الجهاز الفني وتحديدًا استبعاد محمد هاني وإمام عاشور من مواجهة كيتارا الأوغندي.

استبعاد محمد هاني وإمام عاشور.. هل للأمر علاقة بتجديد العقود؟

على مستوى فريق الكرة حرصت إدارة الأهلي على توضيح أسباب استبعاد محمد هاني وإمام عاشور من مواجهة كيتارا الأوغندي التي أقيمت مساء أمس في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية مؤكدة أن القرار جاء لأسباب فنية تتعلق بغياب التركيز ولا يرتبط بملف تجديد العقود.

وتؤكد هذه الرواية أن الجهاز الفني يتعامل مع مشاركة اللاعبين وفقًا لمستوياتهم ومدى جاهزيتهم وقدرتهم على تنفيذ الأدوار المطلوبة داخل الملعب بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى تتعلق بمفاوضات التجديد.

ويكتسب هذا التوضيح أهمية في ظل ارتباط ملفي اللاعبين بالاهتمام الجماهيري خاصة أن استبعاد عناصر بارزة من المباريات عادة ما يفتح باب التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء القرار وما إذا كانت هناك خلافات بشأن العقود أو أن الأمر يرتبط بالتقييم الفني وحده.

وبحسب موقف إدارة الكرة فإن معيار المشاركة يظل مرتبطًا بما يقدمه اللاعب داخل التدريبات والمباريات ومدى التزامه بالتعليمات الفنية وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مهمة بالنسبة إلى محمد هاني وإمام عاشور لإعادة تثبيت أقدامهما داخل حسابات الجهاز الفني.

إمام عاشور أمام فرصة استعادة مستواه

كان إمام عاشور أحد أبرز الأسماء التي تناولتها توضيحات إدارة الكرة بعدما أكدت أنه لا يعاني من إصابة وأن غيابه عن مواجهة كيتارا لا يرتبط بمشكلة بدنية وإنما بالحاجة إلى استعادة التركيز وتوجيه جهوده نحو التدريبات والمباريات.

وترى إدارة الكرة أن اللاعب يمتلك الإمكانات التي تؤهله للعودة إلى مستواه المعروف وتقديم الإضافة للفريق لكنها تنتظر منه إظهار المزيد من التركيز والالتزام بالأدوار الفنية التي يحددها الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وتضع هذه الرسالة الكرة في ملعب اللاعب إذ تبدو عودته إلى المشاركة مرتبطة بقدرته على الاستجابة لمتطلبات الجهاز الفني واستعادة الصورة التي ينتظرها منه الأهلي دون أن يعني ذلك صدور قرار نهائي بشأن مشاركاته المقبلة.

أما محمد هاني فإن استبعاده يأتي ضمن الإطار الفني الذي تحدثت عنه إدارة الكرة مع التأكيد على أن قرار المشاركة يخضع لتقييم الجهاز الفني ولا توجد صلة بين الغياب عن المباراة وملف تجديد العقود وفقًا للتوضيح الصادر عن الإدارة.

غياب سيد عبدالحفيظ.. توضيح بشأن طبيعة دوره

وفي سياق آخر تطرقت التوضيحات إلى غياب سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي عن الوجود داخل النادي خلال اليومين الماضيين مشيرة إلى أن الأمر يعود إلى انشغاله بظروف شخصية.

كما أوضحت إدارة الكرة أن وجود عبدالحفيظ داخل قطاع الكرة ليس مطلوبًا بصورة يومية باعتباره عضوًا بمجلس الإدارة وليس مديرًا للكرة وهو ما يفسر عدم ارتباط حضوره اليومي بمتابعة تفاصيل الفريق.

ويأتي هذا التوضيح في ظل الاهتمام بمتابعة الأدوار الإدارية داخل قطاع الكرة وطبيعة العلاقة بين المسؤوليات الإدارية ومتابعة شؤون الفريق خاصة مع تعدد الملفات التي تشغل الأهلي خلال الفترة الحالية.