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سعد سمير: 10 لاعبين في الأهلي لا يشعرون بقيمة النادي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبعوا فلوس وشهرة.. سعد سمير: لازم شباب الأهلي ياخدوا فرصتهم بدلًا من أصحاب عقلية التعالي

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
علا محمد

انتقد سعد سمير، لاعب الأهلي السابق، بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب ما وصفه بالتعالي والشعور بالاكتفاء من الأموال والشهرة، مطالبًا بمنح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة لإثبات قدراتهم وأحقيتهم في التواجد داخل التشكيل الأساسي.

وقال سعد سمير، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن هناك لاعبين في الأهلي يشعرون بأنهم حققوا ما يريدونه من أموال وشهرة، وهو ما يؤثر على رغبتهم ودوافعهم داخل الملعب، مشددًا على أهمية منح الفرصة للعناصر الشابة الموجودة في الفريق لإثبات جدارتها أمام الجهاز الفني والجماهير.

وأضاف أن اللاعبين الشباب يمتلكون الرغبة في المشاركة وإثبات أنفسهم، لكن هذه النوعية من اللاعبين، بحسب وصفه، غابت عن الأهلي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ضرورة أن يشعر كل لاعب بقيمة ارتداء قميص النادي والمسؤولية الملقاة على عاتقه.

وأوضح سعد سمير أن اللاعب يجب أن يكون ممتنًا وسعيدًا بوجوده داخل الأهلي، وأن يدرك أن الانضمام إلى النادي نعمة كبيرة، تتطلب منه بذل أقصى جهد ممكن وتقديم كل ما لديه من أجل الفريق.

وتابع أن بعض اللاعبين يتعاملون بتعالٍ، ويشعرون وكأنهم يقدمون معروفًا للنادي بمجرد وجودهم في صفوفه والمشاركة معه، مشيرًا إلى أن هذه العقلية لا تتناسب مع قيمة الأهلي وتاريخه وطموحات جماهيره.

واختتم سعد سمير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه النوعية من اللاعبين لن تستمر داخل النادي مع مرور الوقت، في ظل وعي جماهير الأهلي وقدرتها على تقييم أداء اللاعبين ومواقفهم، مشددًا على أن الاستمرار داخل القلعة الحمراء يتطلب الالتزام والقتال من أجل الفريق واحترام قيمة القميص الذي يرتديه اللاعب.

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