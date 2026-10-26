ليلة الحسابات الصعبة في دوري أبطال آسيا.. الأهلي يدافع عن كبريائه والاتحاد يواجه خطر التعثر

تدخل الأندية السعودية اختبارًا آسيويًا جديدًا اليوم الاثنين مع إقامة ثلاث مواجهات مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في ليلة تتباين خلالها الأهداف بين مواصلة الانتصارات وتصحيح المسار واستعادة التوازن قبل الدخول في مراحل أكثر تعقيدًا من المنافسة القارية.

وتتجه الأنظار إلى الأهلي حامل اللقب الذي يستضيف الغرافة القطري بحثًا عن انتصار جديد يعزز حظوظه في المنافسة على صدارة منطقة الغرب بينما يخوض القادسية مواجهة مهمة أمام السد القطري ساعيًا إلى استثمار بدايته المقبولة في البطولة والعودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارته المحلية الأخيرة أمام الهلال.

وفي المقابل يجد الاتحاد نفسه أمام اختبار لا يحتمل المزيد من إهدار النقاط عندما يحل ضيفًا على نيفتشي الأوزبكي في مواجهة يبحث خلالها عن فوزه الأول بالمسابقة بعدما اكتفى بنقطة واحدة في أول جولتين ليصبح مطالبًا بتغيير صورته القارية سريعًا قبل أن تتعقد حسابات التأهل.

الأهلي والغرافة.. حامل اللقب يبحث عن تثبيت أقدامه

يستضيف الأهلي السعودي نظيره الغرافة القطري على ملعب الإنماء بمدينة جدة في مواجهة يستهدف من خلالها مواصلة صحوته القارية وتعزيز رصيده من النقاط بعدما نجح في تجاوز تعثره بالجولة الأولى واستعادة توازنه في الجولة الثانية.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في البطولة بالتعادل مع باختاكور الأوزبكي بنتيجة 1-1 قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على الوصل الإماراتي بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويؤكد قدرته على العودة سريعًا إلى المنافسة على المراكز المتقدمة في ترتيب منطقة الغرب.

ويدخل الفريق السعودي المواجهة مدفوعًا بالنتيجة الإيجابية التي حققها في الدوري المحلي بعدما تغلب على الخليج بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين في مباراة شهدت تألق المهاجم الإنجليزي إيفان توني الذي سجل هدفين وصنع هدفًا آخر.

وتمنح هذه النتيجة الأهلي دفعة معنوية قبل المواجهة الآسيوية خصوصًا أن الفريق أظهر فاعلية هجومية واضحة وقدرة على استغلال الفرص وهي عناصر يسعى إلى نقلها إلى البطولة القارية من أجل تعزيز فرصه في مواصلة حملة الدفاع عن اللقب.

الغرافة أمام فرصة إنقاذ مشواره الآسيوي

على الجانب الآخر يصل الغرافة القطري إلى جدة بحثًا عن أول انتصار له في البطولة بعدما خسر مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية ليبقى دون رصيد من النقاط ويجد نفسه مطالبًا بتدارك الموقف قبل اتساع الفارق مع الفرق المنافسة على بطاقات التأهل.

ويعرف الفريق القطري أن مواجهة الأهلي تمثل اختبارًا صعبًا بالنظر إلى خبرة منافسه القارية وقوته على ملعبه لكنه في الوقت نفسه يدرك أن استمرار نزيف النقاط سيجعل مهمته أكثر تعقيدًا خلال بقية مرحلة الدوري.

القادسية والسد.. صراع بين بداية مستقرة ورغبة في الإنقاذ

وفي مدينة الدمام يستضيف القادسية السعودي نظيره السد القطري على ملعب الأمير محمد بن فهد في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين رغم اختلاف موقفهما في جدول ترتيب منطقة الغرب.

ويدخل القادسية اللقاء وفي رصيده أربع نقاط بعدما استهل مشواره القاري بالفوز على الوصل الإماراتي بنتيجة 2-1 ثم تعادل مع باختاكور الأوزبكي بهدف لمثله ليحافظ على وجوده ضمن الفرق القادرة على المنافسة على المراكز المتقدمة.

ويطمح الفريق السعودي إلى تحقيق انتصاره الثاني في البطولة مستفيدًا من اللعب على أرضه إلى جانب رغبته في تجاوز آثار خسارته الأخيرة أمام الهلال بنتيجة 3-2 في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

السد يبحث عن طوق نجاة بعد خسارتين

في المقابل يدخل السد القطري المباراة وهو في موقف صعب بعدما تعرض للخسارة في أول جولتين ليبقى دون نقاط ويصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

وتزداد أهمية المواجهة بالنسبة إلى الفريق القطري لأن خسارة ثالثة على التوالي ستضعه تحت ضغط كبير وتجعل تعويض النقاط المهدرة مهمة أكثر صعوبة في الجولات التالية.

لكن نتائج السد في البطولة القارية لا تعكس بالضرورة وضعه في المنافسات المحلية إذ يحتل المركز الثاني في الدوري القطري برصيد 15 نقطة من سبع مباريات وهو ما يشير إلى امتلاكه القدرة على تقديم مستويات أفضل عندما يتمكن من استعادة توازنه.

الاتحاد ونيفتشي.. لا مجال لمزيد من التعثر

أما الاتحاد السعودي فيخوض مواجهة مختلفة عندما يحل ضيفًا على نيفتشي الأوزبكي على استاد الاستقلال بمدينة فيرغانا في لقاء يمثل اختبارًا مهمًا لقدرة الفريق على استعادة توازنه القاري والعودة إلى سباق المنافسة.

ولم يحقق الاتحاد البداية المنتظرة في دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة خلال أول جولتين قبل أن يتلقى خسارة أمام شباب الأهلي الإماراتي في الجولة الثانية ليصبح بحاجة ماسة إلى الفوز من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب.

نيفتشي يراهن على الأرض وسجله الإيجابي

في المقابل يدخل نيفتشي المواجهة بمعنويات أفضل بعدما جمع أربع نقاط في أول جولتين ونجح في تقديم بداية أكثر استقرارًا من ضيفه السعودي.

وكان الفريق الأوزبكي قد استهل مشواره القاري بالفوز على القوة الجوية العراقي بهدف دون مقابل كما تشير المعطيات الواردة بشأنه إلى تمتعه بسجل إيجابي على ملعبه بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم خلال آخر سبع مباريات خاضها على أرضه في البطولة.

تأجيل مواجهة النصر والوصل يغير مشهد الجولة

وكانت الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة مقررة أن تشهد مواجهة رابعة للأندية السعودية تجمع النصر بالوصل الإماراتي على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض قبل أن يتم تأجيلها إلى إشعار آخر بسبب عدم وصول بعثة الفريق الإماراتي.

وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع نادي النصر أكمل الترتيبات والتجهيزات اللازمة لاستقبال بعثة الوصل بما في ذلك التصاريح الرسمية والإجراءات التنظيمية واللوجستية المتعلقة بوصول الفريق إلى الرياض.

كما وصل طاقم التحكيم ومراقب المباراة المكلفون من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بينما لم تكن بعثة الوصل قد وصلت إلى العاصمة السعودية حتى ظهر الأحد وفقًا للمعلومات الواردة بشأن الواقعة.