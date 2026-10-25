بيان رسمي من الاتحاد السعودي عن تأجيل مباراة النصر بدوري أبطال آسيا

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا بشأن تأجيل مباراة النصر السعودي ضد الوصل الإماراتي، ضمن منافسات مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027، مؤكدًا استكمال جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لاستقبال بعثة الفريق الإماراتي، قبل قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل المواجهة.

وأوضح الاتحاد السعودي، في بيانه الصادر اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، أنه عمل بالتنسيق مع نادي النصر والجهات ذات العلاقة على استكمال جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية الخاصة باستقبال بعثة الوصل، بما في ذلك إصدار تصاريح الطيران وتوفير المتطلبات اللازمة لاستضافة المباراة.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أخطر الاتحاد الآسيوي باستكمال الترتيبات عبر مخاطبات رسمية، إلى جانب التنسيق مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ونادي الوصل، وإبلاغهما باكتمال جميع الترتيبات وجاهزية استقبال البعثة الإماراتية.

بيان الاتحاد

وأكد الاتحاد أن الاستعدادات المتعلقة بالمواجهة اكتملت وفق الترتيبات المحددة، قبل صدور قرار إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي بتأجيل المباراة إلى موعد لاحق.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مراقب المباراة وطاقم الحكام المكلفين بإدارتها وصلوا إلى العاصمة الرياض في وقت سابق، استعدادًا لإقامة المواجهة في موعدها المحدد، وهو ما أكد اكتمال الترتيبات المتعلقة باستضافة اللقاء.