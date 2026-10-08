الاتحاد السعودي يحسم مصير دونيس بعد التتويج بـ«خليجي 27»

حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، الجدل المثار حول مستقبل اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، بعد قيادة «الأخضر» للتتويج بلقب كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وأكد الاتحاد السعودي، في بيان رسمي، استمرار دونيس في منصبه خلال الفترة المقبلة، نافيًا وجود أي قرار بشأن تغيير الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول.

وأوضح الاتحاد أن ما يتم تداوله إعلاميًا حول رحيل المدرب أو إجراء تغييرات في الجهاز الفني لا أساس له من الصحة، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

وكان المنتخب السعودي قد توج بلقب «خليجي 27»، بعدما حقق الفوز على الإمارات بهدفين دون رد في المباراة النهائية، ليحصد اللقب الخليجي.

ويأتي ذلك في ظل تقارير صحفية سابقة أشارت إلى وجود اتفاق بين الاتحاد السعودي والمدرب الإسباني مارتينيز، قبل انطلاق منافسات البطولة، لتولي قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للاستحقاقات القادمة وكأس آسيا.