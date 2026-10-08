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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هالاند قبل موقعة ليفربول: علينا أن نتكاتف ونحافظ على الابتسامة

هالاند
هالاند
حمزة شعيب

أكد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أهمية التكاتف بين اللاعبين والجماهير والجهاز الفني، قبل خوض مباراتين من العيار الثقيل أمام ليفربول وباريس سان جيرمان.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، قبل أن يواجه باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

هالاند يوجه رسالة إلى جماهير مانشستر سيتي

وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، إن جماهير الفريق التي ستسافر إلى أنفيلد يجب أن تستمتع بالرحلة، مؤكدًا ضرورة التكاتف والحفاظ على الروح الإيجابية.

وأضاف: «علينا أن نتكاتف ونبقى معًا ونحافظ على نظرتنا الإيجابية، ومهما حدث في الحياة يجب أن نحافظ على الابتسامة دائمًا».

وتابع: «علينا أن نتطلع إلى المستقبل، ونسعى للفوز في كل المباريات ونستمتع بالأجواء، علينا أن نتكاتف وننشر المحبة بيننا، لذلك تكاتفوا واستمتعوا بالرحلة وابتسموا».

هالاند: أنا مشجع لمانشستر سيتي

وتحدث المهاجم النرويجي عن علاقته الخاصة بمدينة مانشستر والنادي، مؤكدًا أن ارتباطه بمانشستر سيتي يتجاوز كونه لاعبًا في صفوف الفريق.

وأوضح: «أنا أهتم كثيرًا بهذا المكان وبالمملكة المتحدة بشكل عام، فقد عاش والداي هنا لمدة 10 سنوات، في نوتينجهام وليدز، بينما كان والدي يتدرب في كارينجتون كل يوم».

وأكمل: «لقد قضيت سنواتي الأربع الأولى هنا، بينما قضى أخي تسع سنوات وأختي ست سنوات، ولذلك فهذا المكان يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة لنا».

وشدد هالاند على ارتباطه بجماهير السيتي، قائلًا: «أهتم كثيرًا بفريق سيتي وبالجماهير لأنني مشجع أيضًا، وأشعر بما يشعرون به».

هالاند: مواجهة ليفربول في أنفيلد استثنائية

وعن المواجهة المرتقبة أمام ليفربول، أكد هالاند صعوبة اللعب أمام الريدز على ملعب أنفيلد، مشيرًا إلى أن مواجهاته السابقة أمام الفريق حملت ذكريات مختلفة.

وقال: «من دواعي فخري المشاركة في هذه المباراة المميزة دائمًا، اللعب ضد ليفربول مميز دائمًا، سبق لي الفوز والتعادل والخسارة هناك».

واختتم: «كل مباراة في الدوري لها طابع خاص، وكل مواجهة ضد ليفربول في هذه المسابقة تعد مباراة استثنائية».

هالاند مانشستر سيتي ليفربول

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