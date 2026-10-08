عمرو زكي يكشف كواليس مثيرة عن قمة الأهلي والزمالك: الحكم رفض احتساب ركلة جزاء

كشف عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن كواليس إحدى أبرز مباريات القمة التي خاضها خلال مسيرته، مؤكدًا أنها كانت أفضل مباراة قمة بالنسبة له.

وقال عمرو زكي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مباراة نهائي كأس مصر التي انتهت بفوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 4-3، تعد أفضل مباراة قمة في تاريخه، مشيرًا إلى أنها كانت من الممكن أن تنتهي بالتعادل 4-4.

وأضاف: "أحسن ماتش قمة في تاريخي ماتش نهائي الكأس 4/3، والماتش ده كان المفروض يخلص 4/4، كان ليا ضربة جزاء والحكم جه قالي آه فيها ضربة جزاء ومش هحسبهالك".

وخلال حديثه، تدخل أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، متسائلًا عن حكم المباراة، قائلًا: "بس حكم الماتش ده كان إسباني!"، في إشارة إلى أن الحكم لم يكن مصريًا.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين، حيث يسعى كل طرف لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.