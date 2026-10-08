الزمالك: لم يتم توقيع عقد حسام الزناتي لتولي منصب المدير الرياضي

قال مصدر بنادي الزمالك إنه لا أساس من الصحة لما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن توقيع عقد رسمي مع حسام الزناتي لتولي منصب المدير الرياضي لمدة ثلاثة مواسم، مؤكدًا أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع حسام الزناتي، سيتم الإعلان عن الأمر رسميًا عبر المنصات الرسمية لنادي الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن ما تردد غير صحيح، موضحًا أنه لم يتم حتى الآن توقيع العقد بشكل نهائي مع حسام الزناتي، كما لم تُحسم الأمور المتعلقة بتفاصيل التعاقد، سواء من حيث المدة أو الصلاحيات، مع التأكيد.

الجلسات الأخيرة

على أن الجلسات الأخيرة مع حسام الزناتي تسير في الطريق الصحيح، في ظل وجود رغبة مشتركة بين الزمالك والزناتي في التعاون والاستفادة من خبراته وقدراته في منصب المدير الرياضي.

تحري الدقة

واختتم المصدر تصريحاته مطالباً وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة، في ظل ارتباط الفريق بمباراة مهمة أمام الأهلي في مسابقة الدوري، موضحًا أن النادي حريص على غلق الباب أمام أي محاولات من شأنها التأثير على تركيز الفريق قبل مباراة القمة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.