من كبوة زد إلى قمة الأهلي والجيش الرواندي.. 5 مواجهات نارية تنتظر الزمالك

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فترة حافلة بالمواجهات والارتباطات بعدما وجد نفسه أمام جدول مزدحم يجمع بين المنافسات المحلية والقارية في الوقت الذي يسعى فيه الفارس الأبيض لتجاوز آثار الخسارة التي تلقاها أمام زد بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء أمس ضمن منافسات كأس عاصمة مصر والعودة سريعا إلى طريق الانتصارات.

ويأمل الزمالك في طي صفحة مباراة زد والتركيز على المرحلة المقبلة خاصة أن الفريق تنتظره مواجهات من العيار الثقيل في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا تبدأ بالقمة المرتقبة أمام الأهلي قبل خوض مباراتي الدور التمهيدي الثاني أمام الجيش الرواندي.

الزمالك يسعى لتجاوز كبوة زد قبل القمة

ويعمل الجهاز الفني للزمالك على غلق ملف الخسارة أمام زد، والتي جاءت بثلاثة أهداف مقابل هدف في كأس عاصمة مصر، والتركيز على المواجهات الرسمية المقبلة، وعلى رأسها مباراة الأهلي في الدوري المصري.

وتأتي مواجهة القمة في توقيت مهم للفريق الأبيض الذي يسعى للحفاظ على موقعه في سباق المنافسة على صدارة الدوري خاصة بعد البداية القوية التي حققها في الجولات الماضية والتي جعلته ضمن فرق المقدمة في جدول الترتيب.

الزمالك والأهلي في قمة الدوري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي يوم الأحد 11 أكتوبر، لمتابعة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتمثل المباراة اختبارا قويا للفريق الأبيض الذي يأمل في استعادة توازنه سريعا بعد خسارة زد وتحقيق الفوز على الغريم التقليدي من أجل مواصلة مشواره بقوة في سباق الدوري في الوقت الذي يدخل فيه الأهلي المباراة بحثا عن حصد النقاط الثلاث.

الزمالك يواجه الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وعلى المستوى القاري، يستعد الزمالك لاستكمال مشواره في دوري أبطال أفريقيا بعدما نجح في تخطي عقبة إيه إس بورت الجيبوتي والتأهل إلى دور الـ32 من البطولة.

وكان الزمالك قد حسم مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة لصالحه بنتيجة 2-1 قبل أن يقدم عرضًا قويًا في لقاء العودة وينتصر برباعية نظيفة، ليحسم بطاقة التأهل بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.

وضرب الزمالك موعدا مع الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني حيث يخوض مباراة الذهاب خارج مصر قبل أن يستضيف الفريق الرواندي في لقاء العودة بالقاهرة وفقا للمواعيد المحددة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ضغط المباريات يضع الزمالك أمام تحدٍ جديد

ولا تتوقف ارتباطات الزمالك عند مواجهتي الأهلي والجيش الرواندي حيث تنتظر الفريق مجموعة من المباريات المتلاحقة خلال شهر أكتوبر، وهو ما يمثل تحديا كبيرا للجهاز الفني في ظل الحاجة إلى الحفاظ على جاهزية اللاعبين وتوزيع الجهد بينهم.

ويخوض الزمالك مواجهة أمام بترول أسيوط في الدوري قبل أن يعود إلى المنافسات الأفريقية بمباراة الإياب أمام الجيش الرواندي ثم يختتم سلسلة مواجهاته خلال الشهر بمباراة المقاولون العرب في المسابقة المحلية.

ويحتاج الجهاز الفني إلى التعامل بحذر مع ضغط المباريات خاصة مع اختلاف طبيعة المنافسات بين الدوري المصري والبطولة الأفريقية إلى جانب ضرورة استعادة اللاعبين كامل تركيزهم بعد الخسارة الأخيرة أمام زد.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

الزمالك × الأهلي

الدوري المصري – الأحد 11 أكتوبر 2026.

الجيش الرواندي × الزمالك

دوري أبطال أفريقيا – أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أكتوبر 2026.

بترول أسيوط × الزمالك

الدوري المصري – 20 أكتوبر 2026.

الزمالك × الجيش الرواندي

دوري أبطال أفريقيا – أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أكتوبر 2026.

الزمالك × المقاولون العرب

الدوري المصري – 28 أكتوبر 2026.

ويدخل الزمالك هذه المرحلة بهدف استعادة نغمة الانتصارات سريعا بعد خسارة زد وتحويل تركيزه إلى القمة أمام الأهلي ثم مواصلة مشواره القاري أمام الجيش الرواندي في ظل طموحات كبيرة بالمنافسة على لقب الدوري والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في دوري أبطال أفريقيا.