القمة تشعل الزمالك.. معسكر مغلق ومكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين أمام الأهلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته المكثفة لخوض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز وسط حالة من التركيز داخل صفوف الفريق الأبيض ورغبة قوية في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل المواجهة المرتقبة خاصة أن مباراة القمة تحظى بأهمية كبيرة على المستويين الجماهيري والفني إلى جانب تأثير نتيجتها على مشوار الفريق في سباق الدوري.

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للقمة

ودخل الزمالك معسكرا مغلقا في العاصمة الإدارية ضمن خطة الجهاز الفني لرفع معدلات التركيز قبل مواجهة الأهلي مع العمل على تجهيز اللاعبين نفسيا وفنيا وإبعادهم عن أي مؤثرات خارجية قد تؤثر على استعداداتهم للمباراة.

ويعمل معتمد جمال خلال المعسكر على وضع اللمسات الأخيرة على خطة مواجهة الأهلي مع دراسة المنافس وتحديد نقاط القوة والضعف إلى جانب الاستقرار على العناصر التي سيعتمد عليها في التشكيل الأساسي.

مكافآت تحفيزية للاعبي الزمالك

وفي إطار التحفيز قبل مباراة القمة يدرس مسئولو نادي الزمالك رصد مكافآت خاصة للاعبين حال تحقيق الفوز على الأهلي بهدف رفع دوافع الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

وترى إدارة الزمالك أن الانتصار في القمة سيكون بمثابة دفعة معنوية قوية للفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ارتباطاته المحلية والقارية ورغبته في مواصلة المنافسة بقوة على البطولات.

الزمالك يستغل التوقف الدولي لتجهيز اللاعبين

واستغل الجهاز الفني فترة التوقف الدولي في تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا حيث خاض الفريق مباراتين وديتين أمام مودرن سبورت والشرقية إنبي بهدف الحفاظ على جاهزية العناصر المختلفة ومنح الفرصة لبعض اللاعبين لإثبات قدراتهم.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز خلال ودية مودرن سبورت، بينما تلقى الخسارة أمام الشرقية إنبي، قبل أن يختتم استعداداته لمباراة القمة بمواجهة زد في كأس عاصمة مصر.

معتمد جمال يريح الأساسيين أمام زد

وحرص الجهاز الفني للزمالك على عدم الدفع بالقوام الأساسي خلال مواجهة زد في كأس عاصمة مصر حيث خاض الفريق المباراة بمجموعة من لاعبي الشباب والناشئين في ظل رغبة الجهاز الفني في منح الأساسيين أكبر قدر من الراحة قبل القمة المرتقبة أمام الأهلي.

وجاء قرار إراحة اللاعبين الأساسيين في إطار خطة الجهاز الفني لتجنب تعرضهم للإجهاد أو الإصابات، خاصة مع أهمية مباراة الأهلي وضرورة دخولها بأفضل جاهزية بدنية ممكنة.

مهدي سليمان يحرس مرمى الزمالك أمام الأهلي

واستقر الجهاز الفني على الاعتماد على مهدي سليمان في حراسة مرمى الزمالك خلال مباراة القمة، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الحارس وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى.

ويحظى مهدي سليمان بثقة الجهاز الفني، خاصة أنه يمثل الخيار الأساسي لحراسة مرمى الفريق في مباريات الدوري، إلى جانب خبراته السابقة مع المنتخب وهو ما يجعله مرشحا بقوة للظهور أمام الأهلي.

الزمالك يبحث عن بداية قوية أمام الأهلي

ويأمل الزمالك في ترجمة استعداداته إلى أداء قوي داخل الملعب وتحقيق الفوز على الأهلي خاصة أن القمة تأتي في توقيت مهم بالنسبة للفريق الذي يسعى للحفاظ على حضوره في المنافسة على صدارة الدوري.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام الأخيرة قبل المباراة تركيزا كبيرا من الجهاز الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية، مع العمل على تجهيز اللاعبين ذهنيا وبدنيا لخوض واحدة من أهم مباريات الموسم.