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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري.. الموعد والقنوات وترتيب الفريقين

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء الأحد المقبل، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2026-2027.

وتحظى مواجهة قطبي الكرة المصرية باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع تقارب الفريقين في جدول ترتيب المسابقة، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث، برصيد 13 نقطة لكل منهما.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مشجعي الفريقين، بعدما أعلنت شركة تذكرتي نفاد جميع تذاكر القمة، في ظل الإقبال الكبير على حضور المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في قمة الجولة السادسة من الدوري المصري عبر قناة «أون سبورت»، التي تقدم بثًا مباشرًا للمواجهة، إلى جانب استديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الأهلي والزمالك السابقين لتحليل أحداث المباراة.

الأهلي والزمالك يخوضان بروفة أخيرة قبل القمة

ويخوض الأهلي والزمالك القمة المرتقبة بعد خوض مباراتين في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون رد.

وعلى الجانب الآخر، تعرض الزمالك لخسارة مفاجئة أمام زد بثلاثة أهداف دون رد، لتصبح مواجهة القمة بمثابة اختبار مهم للفريقين بعد نتائج مختلفة في كأس عاصمة مصر.

ويسعى كل فريق إلى الاستعداد بأفضل صورة للقمة، خاصة أن المباراة تأتي في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل القمة

جاء جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والزمالك على النحو التالي:

1- بيراميدز: 15 نقطة.

2- الزمالك: 13 نقطة.

3- الأهلي: 13 نقطة.

4- سيراميكا كليوباترا: 12 نقطة.

5- مودرن سبورت: 10 نقاط.

6- الاتحاد السكندري: 10 نقاط.

7- المقاولون العرب: 7 نقاط.

8- بتروجت: 7 نقاط.

9- طلائع الجيش: 7 نقاط.

10- زد: 7 نقاط.

11- القناة: 6 نقاط.

12- المصري: 6 نقاط.

13- البنك الأهلي: 6 نقاط.

14- وادي دجلة: 5 نقاط.

15- إنبي: 4 نقاط.

16- سموحة: 4 نقاط.

17- أبو قير للأسمدة: 3 نقاط.

18- الجونة: نقطتان.

19- بترول أسيوط: نقطتان.

20- غزل المحلة: نقطة واحدة.

صراع القمة يشتعل قبل مواجهة الأهلي والزمالك

يدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر بيراميدز جدول المسابقة برصيد 15 نقطة.

وتمنح هذه المعطيات القمة أهمية إضافية، في ظل سعي الأهلي والزمالك لحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري المصري، في الوقت الذي يأمل فيه بيراميدز الحفاظ على موقعه في القمة.

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