شبانة: الأهلي والزمالك حققا المطلوب في كأس العاصمة.. وأفشة جاهز للقمة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الأهلي والزمالك حققا الهدف المطلوب من مشاركتهما في كأس عاصمة مصر، مشيرًا إلى أن مباريات البطولة تمثل فرصة لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة القمة المرتقبة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "كل فريق من الأهلي والزمالك حقق التارجت المطلوب منه في كأس عاصمة مصر، والأهلي خاض مباراة بترول أسيوط من أجل تجهيز بعض اللاعبين لمباراة القمة".

وأضاف: "الزمالك لعب بالشباب وخسر أمام زد، وجرب بعض اللاعبين من أجل الاستعانة بهم في الفترة القادمة".

وتابع: "الأهلي حقق أكبر نتيجة في كأس عاصمة مصر اليوم، وبنجديدة سجل هدفًا سيمنحه دفعة معنوية في الفترة القادمة، وحسين الشحات كان متألقًا في مباراة اليوم، وعمر سيد معوض سجل هدفًا جميلًا".

وعن الزمالك، قال: "إبراهيم صلاح ما كان يجب أن يطرد اليوم، ولازم يكون فيه كنترول على تصرفاته وعصبيته".

وأوضح شبانة: "في حاجات إيجابية كثيرة في مباراة الأهلي أمام بترول أسيوط، والفوز بنتيجة كبيرة يمنح الفريق دفعة، بجانب التسجيل في بداية المباراة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أفشة اشتكى من آلام بسيطة في السمانة، ولكنه جاهز لمباراة القمة".