جمال الزهيري: أتوقع رحيل محمد هاني وياسر إبراهيم عن الأهلي

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري أن أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يعد من العناصر المهمة، ويستحق التقدير المالي المناسب من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأضاف الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الحفاظ على اللاعبين المميزين يجب أن يكون من أولويات الأندية، خاصة العناصر التي تمثل إضافة فنية للفريق، مشيرًا إلى أن فتوح يستحق التقدير عند التفاوض بشأن تجديد عقده مع الزمالك.

وفي سياق آخر، أبدى جمال الزهيري موافقته على انتقال محمد هاني، لاعب الأهلي، إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة يمكن أن تساعده على خوض تجربة احترافية جديدة.

وتوقع الزهيري رحيل محمد هاني وياسر إبراهيم عن صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغييرات في قائمة الفريق.

وأشاد الزهيري بمحمد هاني، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك تاريخًا كبيرًا مع الأهلي، وقدم العديد من المستويات المميزة خلال السنوات الماضية، بعدما أصبح أحد العناصر صاحبة الخبرة داخل الفريق.