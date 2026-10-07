ناقد رياضي: محمد هاني يقترب من أهلي طرابلس الليبي

كشف عمرو ثروت، الناقد الرياضي، عن احتمالية رحيل محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صفوف القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجاري.

وقال “ثروت”، خلال تصريحاته عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، إن نادي أهلي طرابلس الليبي، الذي يقوده المدير الفني المصري حسام البدري، مهتم بالتعاقد مع محمد هاني خلال الفترة المقبلة.

وأشار “ثروت” إلى أن مستقبل محمد هاني مع الأهلي قد يشهد تطورات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اهتمام أهلي طرابلس بالحصول على خدمات اللاعب، على أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع اقتراب نهاية الموسم.