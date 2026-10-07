أحمد رؤوف: بطولة شمال أفريقيا «غالية».. ونجحنا في تجاوز هزيمة المغرب

أكد أحمد رؤوف، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، أن بطولة شمال أفريقيا كانت قوية وصعبة للغاية، ولكنها تكللت في النهاية بتتويج الفراعنة بالبطولة.

وقال “رؤوف”، خلال تصريحاته عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة «صدى البلد»: "البطولة غالية جدًا وصعبة جدًا، ويكفي أننا كنا نخوض مباراة كل 3 أيام أمام منافسين أقوياء، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على اللاعبين".

وأضاف “رؤوف”: "استطعنا تجاوز هزيمتنا أمام المغرب، وحققنا الفوز في باقي المباريات، وأشكر اللاعبين على ما قدموه من جهد وروح قتالية طوال منافسات البطولة".

واختتم قائلاً:" الفرصة متاحة لكل اللاعبين في مصر للانضمام لمنتخب الشباب".