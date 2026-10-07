مهيب عبد الهادي يُهنئ السعودية بالتتويج بكأس الخليج للمرة الرابعة

هنّأ الإعلامي مهيب عبد الهادي، المنتخب السعودي بالتتويج بكأس الخليج العربي، بعد الفوز على نظيره الإماراتي بهدفين نظيفين.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: “مليون مبروك للمنتخب السعودي الشقيق التتويج بكأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه”.

توّج منتخب السعودية بلقب كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



ثنائية سريعة تحسم اللقب



وفرض المنتخب السعودي أفضليته مبكرًا، حيث افتتح همام الهمامي التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يضيف فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 13، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح «الأخضر».

وحافظ المنتخب السعودي على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليحسم اللقب الخليجي على حساب الإمارات بثنائية نظيفة.

اللقب الرابع للسعودية

ويُعد تتويج المنتخب السعودي بلقب «خليجي 27» هو الرابع في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بالبطولة أعوام 1994 و2002 و2003.