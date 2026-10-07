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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

منتخب أنجولا
منتخب أنجولا
حسن العمدة

حقق منتخب أنجولا فوزًا على نظيره مالاوي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب أنجولا رصيده إلى 4 نقاط، ليتساوى مع منتخب مصر صاحب الرصيد نفسه، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي جنوب السودان ومالاوي.

وكان منتخب أنجولا قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل مع منتخب مصر في الجولة الأولى، قبل أن يحقق الفوز على مالاوي ويحصد أول انتصار له في المجموعة.

تفاصيل مباراة أنجولا ومالاوي

افتتح ميلسون التسجيل لصالح منتخب أنجولا مبكرًا، بعد ما هزّ شباك مالاوي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وتمكن “مابولولو” من تعزيز تقدّم المنتخب الأنجولي بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 39، بعد ما استقبل كرة داخل منطقة الجزاء وسدّدها برأسه لتسكن شباك مالاوي.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة الثانية من الوقت المُحتسب بدلًا من الضائع، سجّل جاسبر، مدافع أنجولا، هدفًا بالخطأ في مرماه، ليقلص الفارق لصالح مالاوي.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب أنجولا في إضافة الهدف الثالث، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 3-1 ويواصل منافسته على صدارة المجموعة.

تشكيل أنجولا

ماركيز، بواتو، بيدرو بوندو، سامبو، جاسبار، شو، كيليانو، كارمو، ميلسون، مابولو، لوفومبو.

تشكيل مالاوي

ثولي ويليام، دونالد راميك، تشارليز بيترو، دينيس شيمبيزي، بليسينج سينجيني، نجاليوا، باتريك نوانجولو، شيروا، جادي شيروا، أديبوجو، إيمانويل نيريندا.

منتخب أنجولا مالاوي كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية 2027 منتخب مصر

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