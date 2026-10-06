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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد غياب 23 عامًا.. السعودية تتوج بطلة لـ«خليجي 27» للمرة الرابعة

السعودية والإمارات
السعودية والإمارات
حمزة شعيب


توج منتخب السعودية بلقب كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.


ثنائية سريعة تحسم اللقب


وفرض المنتخب السعودي أفضليته مبكرًا، حيث افتتح همام الهمامي التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يضيف فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 13، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح «الأخضر». 


وحافظ المنتخب السعودي على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليحسم اللقب الخليجي على حساب الإمارات بثنائية نظيفة.
اللقب الرابع للسعودية
ويُعد تتويج المنتخب السعودي بلقب «خليجي 27» هو الرابع في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بالبطولة أعوام 1994 و2002 و2003.


وجاء اللقب بعد غياب دام 23 عامًا عن منصة التتويج في بطولة كأس الخليج، ليعود «الأخضر» إلى قائمة أبطال المسابقة من جديد.


وكان المنتخب السعودي قد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، قبل أن يتجاوز قطر في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ثم حسم النهائي أمام الإمارات بهدفين دون رد. 


وبهذا التتويج، يضيف المنتخب السعودي بطولة جديدة إلى خزائنه، بينما تتوقف مسيرة الإمارات عند المركز الثاني، بعدما كانت تطمح إلى حصد لقبها الثالث في تاريخ البطولة.

السعودية الإمارات خليجي ٢٧ نهائي كأس الخليج

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