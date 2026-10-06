العالم بأسره يشكرك.. نيمار يودع ميسي برسالة مؤثرة قبل مباراته الأخيرة مع الأرجنتين

وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا رسالة مؤثرة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل خوض الأخير مباراته الأخيرة بقميص منتخب بلاده، معربًا عن تقديره لمسيرة قائد الأرجنتين وما قدمه لكرة القدم على مدار السنوات الماضية.

نيمار

ونشر نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» رسالة إلى ميسي، قال فيها: «من يحبون كرة القدم استمتعوا بمشاهدتك طوال هذه السنوات».

وأضاف: «اليوم مباراتك الأخيرة وأنت ترتدي قميص منتخب بلادك، وأتمنى أن تستمتع بكل ثانية منها، وأن تجعلك جميع التكريمات التي ستتلقاها اليوم سعيدًا».

وتابع نيمار: «ليست الأرجنتين وحدها من تشكرك، بل العالم بأسره يشكرك على كل ما قدمته لكرة القدم».

وأردف النجم البرازيلي: «شكرًا لك لأنك جعلتني أحب كرة القدم أكثر، لقد كان شرفًا لي أن ألعب ضدك، والأكبر من ذلك أن أصنع التاريخ إلى جانبك».

واختتم نيمار رسالته إلى ميسي قائلًا: «شكرًا لك يا ليو ميسي»، مرفقًا رسالته برمز الماعز، في إشارة إلى مكانة النجم الأرجنتيني في تاريخ كرة القدم.